Salvini querela Saviano per i post su Facebook

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha presentato querela nei confronti di Roberto Saviano per il contenuto di alcuni post su facebook, ritenendoli lesivi «della reputazione del sottoscritto e del ministero dell'Interno stesso». La querela, che è per diffamazione a mezzo stampa, fa riferimento a una serie di dichiarazioni dello scrittore che - secondo Salvini - supererebbero il diritto di critica. In particolare quell'espressione - «ministro della malavita» - che Saviano rivolse al ministro con una citazione di Gaetano Salvemini. Il leader leghista aveva prospettato l'ipotesi di togliere la scorta allo scrittore, che da 11 anni è costretto a vivere sotto tutela per le minacce del clan dei Casalesi.