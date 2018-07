Strasburgo respinge il ricorso contro il decreto Poletti

La Corte europea dei diritti umani ha respinto, dichiarandolo inammissibile, il ricorso di 10.059 pensionati contro il decreto Poletti, che il governo Renzi varò dopo la sentenza con cui la Consulta aveva bocciato, nell’aprile 2015, la norma Fornero che aveva bloccato per gli anni 2012-2013 la perequazione automatica delle pensioni con importo mensile di tre volte superiore al minimo Inps (circa 1.450 euro lordi). Nella loro decisione, che è definitiva, i giudici di Strasburgo affermano che le misure prese dal governo e dal legislatore non violano i diritti dei pensionati. Il "bonus Poletti" stabilì una parziale restituzione della rivalutazione (non totale per tutti); il 100% per le pensioni fino a tre volte il minimo Inps; per quelle da 3 a 4 volte venne stabilito il 40%, che scende al 20% per gli assegni superiori di 4-5 volte il minimo, e al 10% per quelli tra 5-6 volte. Chi percepisce una pensione superiore a sei volte il minimo Inps, dunque, è stato escluso dalla restituzione. Già la corte costituzionale Corte costituzionale nel 2017 aveva ritenuto il decreto del tutto leggittimo, respingendo le questioni di legittimità sollevate da numerosi tribunali e sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti.