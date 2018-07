Cosa ha detto Boeri alla Camera sul Decreto Dignità

Il presidente dell'Inps Tito Boeri è intervenuto in audizione davanti alle commissioni Finanze e Lavoro della Camera sul decreto Dignità (il cui esame alla Camera è slitatto al 26 luglio) e sulla ormai famosa «manina» che avrebbe inserito le stime dei posti a rischio col decreto su cui negli ultimi giorni si è detto di tutto.

LE DATE DELLA RELAZIONE TECNICA

La richiesta di relazione tecnica per il decreto Dignità, ha spiegato Boeri, è arrivata «il 2 luglio» e l'ufficio legislativo del ministero del Lavoro ha richiesto di «stimare la platea dei lavoratori coinvolti al fine di quantificare il minor gettito contributivo derivante dalla contrazione del lavoro a tempo determinato». Il presidente Inps poi ha riportato il testo della richiesta sottolineando che «come si evince il ministero aveva già messo in conto una riduzione dell'occupazione a tempo determinato per effetto del decreto». La prima relazione tecnica inviata dall'Inps al ministero del Lavoro «in data 6 luglio 2018 alle ore 12.23», ha ricostruito, «ha una lunghezza di sei pagine e contiene tabelle che offrono un'immediata rappresentazione delle stime, contiene già i numeri sugli effetti occupazionali negativi del provvedimento, come confermato dal ministro Di Maio ieri (18 luglio) in audizione», ha messo in chiaro Boeri aggiungendo: «Bisogna almeno sfogliarla (la relazione tecnica, ndr) per carpirne i contenuti...».

LA STIMA DI 8 MILA POSTI PERSI È «OTTIMISTICA»

Boeri poi ha aggiunto che le stime dell'Istituto, che parlano di 8 mila posti persi ogni anno per effetto del decreto, possono apparire «addirittura ottimistiche se si tiene conto che ai lavori in somministrazione vengono estese tutte le restrizioni stabilite dal decreto per i contratti a tempo determinato». L'Inps, ha ribadito Boeri, «ha condotto le stime su dati quasi interamente forniti dal ministero del Lavoro e ha avuto due giorni a disposizione per effettuarle, una volta ricevuti i dati dal ministero. Inoltre, la relazione tecnica con la stima dell'impatto occupazionale negativo» del decreto dignità, «è pervenuta al ministero una settimana prima della trasmissione del provvedimento alla Presidenza della Repubblica».