Chi è Alessandro Rivera, nuovo direttore generale del Mef

Alessandro Rivera è stato scelto dal governo come nuovo direttore generale del ministero dell'Economia. La sua nomina, fortemente voluta dal ministro Giovanni Tria, non è ancora ufficiale ma verrà ratificata con ogni probabilità nei prossimi giorni (leggi anche: Fabrizio Palermo, chi è il nuovo amministratore delegato di Cdp).

RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO BANCHE DEL MEF

Rivera è originario dell'Aquila. Ha 47 anni e tutta la sua carriera si è svolta all'interno del dicastero di via XX Settembre. È fratello del direttore generale della Regione Abruzzo, Vincenzo Rivera, e guida da anni la Direzione sistema bancario e finanziario – affari legali del Mef. In prima linea per affrontare le crisi bancarie, da Banca Etruria al Monte dei Paschi, Rivera è conosciuto anche come abile negoziatore ai tavoli europei.

Ha lavorato per l'ex ministro Pier Carlo Padoan, ma ha collaborato anche con Ignazio Visco, Giulio Tremonti, Silvio Berlusconi, Tommaso Padoa-Schioppa, Mario Monti, Vittorio Grilli e Fabrizo Saccomanni. Il Financial Times lo definì uno dei «superman del Tesoro» quando si occupò dei Tremonti bond, guidando il team che nel 2008 mise a punto le obbligazioni studiate per migliorare la capitalizzazione delle banche italiane.

LA PASSIONE PER L'ATLETICA E LE MARATONE

Approdato al Mef nel 2000, quando si chiamava ancora ministero del Tesoro, Rivera ha cominciato elaborando i dati dei bilanci delle fondazioni bancarie. Poi è entrato in Cassa depositi e prestiti per rappresentare il ministero stesso. Come racconta il Corriere della Sera aggiungendo al suo profilo una nota di colore, ha una spiccata passione per l’atletica leggera e le maratone.

Nel 2017 Rivera è stato anche nominato dal Mef presidente della Società per la gestione dell’attivo (Sga), il veicolo controllato al 100% dal ministero dell'Economia e nato dal crac del vecchio Banco di Napoli, che ora ha tra i suoi compiti la gestione dei crediti deteriorati delle banche venete (BpVi e Veneto Banca) messe in liquidazione.