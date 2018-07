Fabrizio Palermo, chi è il nuovo amministratore delegato di Cdp

Fabrizio Palermo è il nome su cui sarebbe stato trovato l'accordo nel governo M5s-Lega per occupare la casella di nuovo amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti. Ecco la sua biografia tratta dal sito web di Fincantieri (oggi Leonardo), dove Palermo ha lavorato a lungo prima di approdare in Cdp con l'incarico attualmente ricoperto di direttore finanziario (leggi anche: Chi è Alessandro Rivera, nuovo direttore generale del Mef).

NATO A PERUGIA, CLASSE 1971

Nato a Perugia nel 1971, laureato con lode in Economia e Commercio presso l’Università La Sapienza di Roma nel 1994, Palermo è entrato in Fincantieri nel 2005 con il ruolo di Head of Business Development & Corporate Finance. Nel 2006 è diventato direttore finanziario, incarico ricoperto fino al 2014, quando è passato in Cassa depositi e prestiti per ricoprire la stessa posizione. Palermo ha fatto parte dei cda di Fincantieri Usa Inc., di Vard Group As e di Vard Holdings Limited, società quotata alla Borsa di Singapore per cui è stato anche membro del Comitato Remunerazioni.

LE PRIME ESPERIENZE IN MORGAN STANLEY

Il percorso professionale di Palermo è iniziato però a Londra, subito dopo la laurea. Dal 1995 al 1998, infatti, è stato Financial Analyst nella Divisione Investment Banking di Morgan Stanley, dove si è occupato di operazioni di collocamento azionario e obbligazionario, acquisizioni, dismissioni, fusioni e joint ventures per primari gruppi finanziari e industriali italiani ed europei.

CONSULENTE STRATEGICO IN MCKINSEY & COMPANY

Dal 1998 al 2005 ha poi lavorato come consulente strategico in McKinsey & Company, specializzandosi in operazioni di risanamento, trasformazione e rilancio per grandi gruppi industriali e finanziari italiani ed europei, spaziando dal settore bancario e assicurativo alle telecomunicazioni, dalle utilities alla meccanica e all'elettronica fino ai servizi postali.

MEMBRO DEL COMITATO INVESTITORI DEL FONDO ATLANTE

Per Fincantieri è stato anche vice direttore generale, dal 2011 al settembre del 2014. Nell’ottobre del 2014 è infine entrato in Cassa depositi e prestiti come direttore finanziario, preposto alla redazione dei documenti contabili del gruppo. Palermo, inoltre, è membro del Comitato Investitori del Fondo Atlante.