Sulla Cdp è guerra tra fondazioni e governo

A neppure 500 metri dalla sede della presidenza del Consiglio, nel fortino dell'Acri, Giuseppe Guzzetti ha guardato a tutta questa vicenda con molta flemma e con molta preoccupazione. Anche perché sa bene che la vera guerra su Cdp si combatterà in autunno, quando il fronte governativo proverà a modificare lo statuto di via Goito per farne un soggetto più attivista sul modello della francese Caisse des Dépôts e della tedesca Kfw.

LA STRATEGIA DI GUZZETTI

Sul dossier Cdp, di cui l'Acri detiene il 15,93%, si è mosso con molta astuzia. Pubblicamente ha messo in guardia il nuovo corso. All'ultima assemblea delle fondazioni che si è tenuta il mese scorso ha tuonato: «Noi abbiamo assecondato lo sviluppo che Cdp ha avuto in questi anni, ma se si vuole un ulteriore sviluppo della Cassa coerente con l'obiettivo di non mettere a rischio i risparmi degli italiani, noi ci siamo, se invece si vuole superare questo limite le fondazioni si opporranno con tutta la loro forza». Quindi, per essere più chiari, ha ringraziato anche i vertici uscenti - il presidente Claudio Costamagna e l'ad Fabio Gallia - (che risulta indagato dalla procura di Campobasso) per «aver fatto avuto in questi anni come stella polare il limite di non mettere a rischio i risparmi degli italiani», evitando di lanciarsi in «operazioni come quella Alitalia».

L'AVVICINAMENTO AL M5S

Ma in privato l'avvocato cresciuto alla scuola della sinistra milanese Dc si è mosso con molta circospezione. Prima delle elezioni ha stretto buoni rapporti con i cinque stelle, con il risultato che tutto lo stato maggiore del Movimento (da Davide Casaleggio fino a Luigi Di Maio, passando per Stefano Buffagni e Vincenzo Spadafora) gli avrebbe chiesto consiglio proprio sulla gestione della Cassa. Da mediatore e uomo di potere qual è, lui in passato in buoni rapporti con Umberto Bossi, Guzzetti non ha fatto una piega quando si è trovato di fronte Giancarlo Giorgetti, con il quale sono state presto sepolte le vecchie ruggini della battaglia sullo status delle fondazioni. Proprio lo stesso Giorgetti avrebbe ideato la trasformazione della Cassa in una banca attivista.

I NOMI DELLE FONDAZIONI

Guzzetti aveva ripetuto a Tria di non aver alcuna intenzione, e non soltanto perché formalmente non gli compete, di voler mettere bocca sulle nomine di ad e direttore generale o sulla spartizione delle loro deleghe. Per lui Palermo e Scannapieco erano e restano degli ottimi e affidabili manager. Anche perché garantiscono una gestione molto cauta della Cassa. Di più, per non essere tirato in ballo nella diatriba sulle nomine, quando è stato chiaro che Costamagna avrebbe lasciato via Goito, aveva subito presentato i nomi che gli competono dalla lista in comune con il Tesoro per il rinnovo dei vertici (il prodiano Massimo Tononi, indicato come futuro presidente, Matteo Melley e Alessandra Ruzzu). Come detto, proprio per non confondersi con le polemiche politiche.