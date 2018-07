Come cambia il testo del decreto dignità

Il decreto dignità approda alla Camera per la discussione e la conversione in legge il 24, 25 e 26 luglio. Intanto filtrano i contenuti dei principali emendamenti che governo e partiti politici hanno messo a punto e che sono destinati a cambiare il testo del provvedimento. Le proposte di modifica, in tutto, sono circa un migliaio. Ecco quali sono quelle più importanti.

STRETTA SUI CONTRATTI A TERMINE A PARTIRE DA OTTOBRE

Un emendamento concordato da M5s e Lega prevede che la stretta sui contratti a termine già in corso scatti solo a partire dal mese di ottobre 2018. Si introduce così un periodo transitorio, fino al 30 settembre, nel quale si potranno applicare le vecchie regole e consentire alle imprese di adeguarsi.

RITORNO DEI VOUCHER IN AGRICOLTURA

Un altro emendamento M5s-Lega prevede il ritorno dei voucher in agricoltura. I buoni lavoro potranno essere utilizzati in un arco temporale di 10 giorni al posto dei tre attuali (leggi anche: La Cgil minaccia il referendum se tornano i voucher).

INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DEGLI UNDER 35

La maggioranza vuole poi estendere anche alle assunzioni di under 35 che si faranno nel 2019 e nel 2020 il bonus del 50% dei contributi che altrimenti, dal prossimo anno, sarebbe valido solo per le assunzioni di under 30. Tra le proposte di modifica concordate da M5s e Lega per gli over 35, invece, spunta un incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro. L'idea è di concedere ai datori di lavoro uno sconto «pari a ciascun aumento» dello 0,5% previsto dal decreto in caso di rinnovo del contratto a termine.