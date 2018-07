La Cgil minaccia il referendum se tornano i voucher

La Cgil minaccia di organizzare un referendum contro il ritorno dei voucher, previsto dalla conversione in legge del decreto dignità (leggi anche: Decreto dignità, intesa su voucher e contratti a termine). «Se fosse vero che i voucher vengono reintrodotti, e il loro uso allargato, bisognerebbe discutere se chiamarlo ancora decreto dignità o decreto liberalizzazione. I voucher sono uno strumento di sfruttamento. Il ministro Di Maio deve mettersi d'accordo con se stesso. Siamo pronti a mobilitarci di nuovo. Senza dubbio. E anche a dire che tra gli annunci e le pratiche di questo governo c'è un abisso. Abbiamo già fatto un referendum, possiamo farne un altro», ha detto il segretario generale del sindacato, Sussanna Camusso, ai microfoni di Raio1.

TRE GIORNI DI MOBILITAZIONE

Contro la reintroduzione dei voucher in agricoltura hanno intenzione di mobilitarsi anche i sindacati di categoria Fai, Flai e Uila. Per tre giorni - 24, 25 e 26 luglio - saranno in piazza a Montecitorio, durante la discussione alla Camera del decreto dignità. I voucher in agricoltura, spiegano i tre sindacati, «esistono già e sono disciplinati con limiti ben definiti. Abbiamo deciso di mobilitarci per impedire che si torni a un sistema penalizzante per i lavoratori, la legalità e la tracciabilità. Non accetteremo di tornare indietro, a quando i voucher venivano utilizzati da troppe aziende come salvacondotto da mostrare in caso di ispezioni».

I DELEGATI ALLA SICUREZZA VOGLIONO I BUONI LAVORO PER GLI STEWARD

Un appello di segno opposto, affinché i voucher vengano estesi anche alla gestione delle attività sportive, sagre e pubblico spettacolo in generale, quindi agli steward, è arrivato invece dall'Associazione nazionale delegati alla sicurezza: «Chiediamo alle autorità preposte di voler prendere in considerazione l'ampliamento dello strumento dei voucher anche per la gestione delle attività inerenti le manifestazioni sportive, che per loro natura si confinano in irrisorie ore di lavoro settimanali. Quindi anche per gli steward, oltre 30 mila in tutta Italia».