Di Maio alla festa dell'Unità? Caro Pd vai al diavolo

È una scelta bizzarra quella di invitare Luigi Di Maio alla Festa dell’Unità di Ravenna. Che senso ha? Il vice-premier guida un governo che fa del rancore la sua spinta propulsiva. Dopo quasi due mesi le uniche iniziative concrete riguardano poche centinaia di migranti bloccati in mare per settimane e 1.400 anziani ex deputati con vitalizi tagliati. Insomma, la maggioranza degli italiani ha dato il voto a due partiti perché si occupassero di colpire meno di 3-4 mila persone così odiate da far salire i sondaggi a favore di questi disgraziati che si sono insediati a Palazzo Chigi e negli altri palazzi del potere. La normalità politica avrebbe voluto che la Festa dell’Unità fosse dedicata a cercare strade per la sinistra. A tracciare linee culturali, motivazioni valoriali, ragioni etiche per creare un largo schieramento buonista. L’invito a Di Maio non raggiunge neppure l’obiettivo di avviare il dialogo con il Movimento 5 stelle. Oggi il vice-premier non è i cinque stelle o comunque non rappresenta quelli incazzati e avviliti che pensano di aver sprecato il voto. Il Pd invita un damerino di periferia che nulla sa e nulla fa per dargli una tribuna di spettatori o manifestamente ostili o più probabilmente plaudenti. Ripeto che senso ha?