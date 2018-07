Cosa ha detto Salvini al Washington Post

Un «piano Marshall per l'Africa», la stretta sugli sbarchi, la lotta al terrorismo. Ma anche l'idea di una Lega delle Leghe per correre alle Europee del 2019, il rapporto con Vladimir Putin e l'ammirazione per Donald Trump. Sono i temi affrontati da Matteo Salvini in una lunga intervista rilasciata al Washington Post il 20 luglio. Al quotidiano Usa il ministro dell'Interno ha spiegato anche le ragioni della sua "popolarità", un successo costruito su «un nuovo linguaggio più semplice e concreto» e l'uso dei social media in grado di attirare e coinvolgere i più giovani. Esclusivamente ai toni sarebbero ascrivibili le distanze con il premier Giuseppe Conte. «Le nostre posizioni sono le stesse», ha assicurato il titolare del Viminale smentendo di fatto i malumori tra le due anime - Lega e M5s - dell'esecutivo.

«SERVE UN PIANO MARSHALL PER L'AFRICA»

Sul nodo immigrazione, Salvini è poi tornato a puntare il dito contro l'Europa che ha trovato «6 miliardi per la Turchia ma solo 500 milioni per l'Africa». Aggiungendo però che l'obiettivo finale della sua azione di governo non è tanto quello «di distribuire i migranti tra i vari Paesi Ue, ma di impedire loro di entrare in Europa e di partire». «Dobbiamo intervenire in Africa», ha ribadito. «Abbiamo bisogno di un piano Marshall per migliorare le condizioni di vita nei Paesi di origine». L'Europa, sempre secondo il vicepremier, «ha capito che l'Italia ha fatto molto, forse troppo. Ho spiegato ai colleghi francesi e tedeschi che non ne possiamo più». Per questo è fondamentale una normalizzazione della Libia. «L'obiettivo è avere elezioni libere», ha aggiunto Salvini. «Ho incontrato l'inviato speciale delle Nazioni Unite che sta lavorando per convocare tutte le fazioni per discutere della situazione». Questo mentre il premier Fayez al-Sarraj alla Bild si è detto «assolutamente contrario» all'idea Ue di realizzare nel Paese strutture dove accogliere i migranti illegali che l'Unione non vuole.

«L'EURO? UN ESPERIMENTO SBAGLIATO»

Il vicepremier ha confermato il progetto di creare un fronte populista e sovranista con cui correre alle prossime Europee. «L'Europa è sempre stata governata da un accordo tra partiti socialisti e democratici», ha sottolineato al Wp. Frenando sull'eventuale uscita del nostro Paese dall'Ue: «Stiamo lavorando per cambiarla dall'interno», a partire dalle politiche «economiche, politiche, fiscali e agricole», senza dimenticare la «direttiva sulla banche». Sul tetto del 3% Salvini ha però chiarito: «Stiamo facendo tutto il possibile per rispettarlo, ma non è scritto nella pietra». Sull'euro Salvini però dice di non aver cambiato idea, almeno non del tutto: «Penso che sia stato un esperimento sbagliato».