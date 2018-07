Il governo ha trovato l'accordo sui vertici di Cdp

Il premier della Libia Al-Sarraj non vuole i centri Ue per i migranti

Tripoli è «assolutamente contraria» all'idea di realizzazione nel Paese campi di accoglienza per clandestini, né farà accordi con l'Unione europea per prendersene «migranti in cambio di soldi».