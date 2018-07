Da Paolo Savona indagato alle versioni di Di Maio sul dl Dignità

GIGI LA FROTTOLA. Nella relazione tecnica che ha accompagnato il decreto Dignità è scritto nero su bianco che ci saranno 8 mila posti di lavoro in meno. Per Luigi Di Maio, dopo averlo appreso dai giornali, si è trattato di un complotto: «Quel numero è apparso la notte prima che il decreto venisse inviato al Quirinale. Non è un numero messo dal governo». La smentita, però, è arrivata a stretto giro: la tabella dell’Inps sui disoccupati in più è stata inviata al ministero dello Sviluppo economico una settimana prima dell’ok definitivo al provvedimento. Versione confermata da Tito Boeri in audizione davanti alle commissioni Finanza e Lavoro della Camera.

CAMPIDOGLIE. È iniziato il processo alla sindaca di Roma Virginia Raggi per falso per la nomina di Renato Marra a capo della Direzione Turismo del Campidoglio.



CHE BRUTTA FINI! Brutta notizia per Gianfranco Fini e per la famiglia della sua compagna, Elisabetta Tulliani. Le operazioni sull'immobile di Montecarlo non hanno convinto il pm Barbara Sargenti e per l'ex presidente della Camera è stato chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di riciclaggio.



SIC ITUR AD ASTRA. Luigi Di Maio ha replicato a Il Giornale che ha riportato la notizia dell'assunzione al ministero dello Sviluppo Economico di Assia Montanino, 26enne di Pomigliano d'Arco, la stessa città del ministro del Lavoro. «Non ho mai conosciuto una persona più onesta e leale di lei. L'ho conosciuta 5 anni fa (…) era una giovane universitaria a cui decisi di dare una opportunità di tirocinio presso la mia segreteria di vicepresidente della Camera», ha scritto Di Maio in un post su Facebook.



REO SILVIO. «Se pure non vi è prova diretta dell'inoltro della minaccia mafiosa da Dell'Utri a Berlusconi ci sono ragioni logico-fattuali che inducono a non dubitare che Dell'Utri abbia riferito a Berlusconi quanto di volta in volta emergeva dai suoi rapporti con l'associazione mafiosa Cosa nostra mediati da Vittorio Mangano». Lo ha scritto la Corte d'assise di Palermo nelle motivazioni della sentenza sulla trattativa Stato-mafia.