L'Ilva incendia lo scontro Calenda-Di Maio

A rincarare la dose erano già arrivate le parole rilasciate in un'intervista al Messaggero. Sull'Ilva Di Maio «dice balle», aveva attaccato Di Maio. «La stessa Anac spiega che la gara è valida e non ci sono gli estremi per annullarla. L'unico modo per farlo è invocare l'interesse generale. Di Maio può farlo in qualsiasi momento, così come potevo farlo io. Certo, questo lo esporrebbe a delle conseguenze, compresa l'eventuale richiesta di risarcimento da parte della società vincitrice. Se Di Maio pensa che sia illegittima annulli la gara». Secondo l'ex ministro dello Sviluppo economico quelle del suo successore al dicastero sono solo «chiacchiere che servono a prendere tempo rispetto alla promessa elettorale di chiudere l'Ilva e all'incapacità adesso di gestire questa situazione».