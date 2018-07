Il M5s Andrea Mura assente dall'Aula: «Faccio politica in barca»

«L'attività politica non si svolge solo in parlamento, si può svolgere anche su una barca. Io l'ho detto fin dall'inizio, anche in campagna elettorale, che il mio ruolo, più che quello di parlamentare, sarebbe stato quello di testimonial a difesa degli oceani». Così, in un'intervista alla Nuova Sardegna, il velista Andrea Mura, deputato del Movimento 5 stelle risponde alle accuse del parlamentare di Forza Italia Ugo Cappellacci: Mura sarebbe stato assente da Montecitorio il 96% delle volte.

IN AGENDA? LA ROTTA DEL RUM

Il pentastellato dal canto suo ha spiegato di andare alla Camera «una volta alla settimana, per la commissione Trasporti». «Capisco l'incredulità», ha aggiunto, «ma io l'ho detto fin dall'inizio al Movimento che non volevo fare il parlamentare ma il testimonial per salvare gli oceani dalla plastica». Il deputato ha raccontato che a novembre sarà impegnato nella 'Rotta del rum', una regata in solitario dalla Francia ai Caraibi. «Userò la mia imbarcazione davanti a 2 milioni e mezzo di spettatori e a 90 milioni di telecamere per trasmettere un messaggio fondamentale: salvate gli oceani dalle microplastiche. Per la prima volta uno sportivo ancora in attività sarà testimonial della Camera dei deputati su un tema che interessa tutti».

«CHE IO CI SIA O MENO NON FA DIFFERENZA»

Mura ha poi chiarito che il Movimento sapeva quale sarebbe stato il suo ruolo e lo «appoggia in questa battaglia». D'altronde, è il ragionamento, «con la maggioranza schiacciante che i cinque stelle hanno alla Camera, che io sia presente o meno non fa alcuna differenza». Il problema casomai è che il suo stipendio non è pagato né da una ong ambientalista né da un filantropo, ma dai cittadini. E questo un poco di differenza la fa. Proprio In merito al suo stipendio, «è probabile che quei soldi finiscano nel fondo microcredito istituito dal M5s», dice. «Ci sto pensando».