IL GOVERNO DEL CAMBIAMENTO È UNA BREZZOLINA CARICA DI SMOG

Ecco, per non essere disfattisti si potrebbe dire che questo vento del cambiamento finora è una brezzolina quasi impercettibile e per di più carica di smog: ma, proprio perciò, ci vuole più fede, bisogna essere veri credenti per avvertirla e, una volta avvertita, tutto va a posto. Ma quale statalismo nudo e crudo: qui siamo al cambiamento duro e puro che, come si sa, richiede sempre tempi tecnici, aggiustamenti, cambi di prospettiva; se già Pietro Nenni si accorgeva che, dall'interno, la stanza dei bottoni non era più quella che si vedeva (si sognava) da lontano, è ancora Hoffer a spiegare che a una prima fase arrembante, distruttiva, subentra fisiologicamente l'epoca del piazzamento, del consolidamento, sulle macerie del potere si ricostruisce il potere, hic manebimus optime, lo facciamo per voi, brutti disgraziati. La stessa urgenza di nomine – Rai, Cdp, Ferrovie, ovunque ci sia una poltrona - va letta nel quadro di una indifferibile opera di risanamento dopo i disastri e le lottizzazioni operati da tutti quelli che c'erano prima, dal barone Ricasoli sino al conte Gentiloni. Ah, ma la pacchia è finita, oh se è finita! Assia Montanino, laureata breve, e Dario De Falco, esagitato anti-casta che lottava contro i privilegi (un vero credente), salgono a bordo di Palazzo Chigi, cazzo: loro sono le avanguardie, l'intendenza seguirà; se dura, c'è posto magari non per tutti, ma per molti, al villaggio, sì. Basta essere dei veri credenti. A proposito: la conoscete la storiella di quel campagnolo che, ogni mattina, si faceva 15 + 15 chilometri in bicicletta per andare a comprar la Gazzetta in città, «perché la Gazzetta di città è tutta un'altra cosa»?