Doppio passaporto ai sudtirolesi: cosa propone l'Austria

1. LA PROPOSTA DI LEGGE SUL DOPPIO PASSAPORTO

A settembre dovrebbe essere pronta la bozza del disegno di legge, anche se Vienna sottolinea lo spirito europeo dell'iniziativa e assicura di voler comunque agire solo d'intesa con Roma. Nella prossima seduta del gruppo di lavoro, in programma il 7 settembre, dovrebbe essere definita la bozza del disegno di legge. La bozza - come scrive il quotidiano Tiroler Tageszeitung - parla di «tutti i cittadini italiani residenti in Alto Adige di madrelingua tedesca e ladina». Le condizioni legislative per la concessione della cittadinanza austriaca ai sudtirolesi «saranno poste non prima del 2019-2020». Lo afferma all'agenzia Apa lo staff del portavoce del governo di Vienna, Peter Launsky-Tieffenthal, che ribadisce che qualsiasi soluzione «sarà elaborata in dialogo con Roma e d'intesa con Bolzano».

2. LA QUESTIONE LINGUISTICA

Sembra improbabile che l'unico parametro possa essere la dichiarazione di appartenenza linguistica, che in Provincia di Bolzano è indispensabile per l'accesso al pubblico impiego e a molti prestazioni sociali, come l'edilizia agevolata. La Sprachgruppenzugehoerigkeitserklaerung (questo il suo nome tedesco) viene depositata in tribunale a Bolzano ed è soggetta a una privacy rigidissima.