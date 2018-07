Daniele Franco confermato alla ragioneria generale dello Stato

Il Consiglio dei ministri ha deliberato, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria, la conferma del dottor Daniele Franco nell'incarico di Ragioniere generale dello Stato e della professoressa Fabrizia Lapecorella nell'incarico Direttore generale delle finanze, nonché il conferimento dell'incarico di Direttore generale del tesoro al dottor Alessandro Rivera, dirigente generale dei ruoli del Ministero dell'economia e finanze.

CHI È DANIELE FRANCO

Nato a Trichiana, in provincia di Belluno, il 7 giugno 1953 e laureato nel 1977 in Scienze politiche presso l'Università di Padova. Tra il 1979 e il 1994 è stato al Servizio Studi della Banca d’Italia. Dal 1994 al 1997 è stato Consigliere Economico presso la Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Commissione Europea. Tra il 1997 e il 2007 è stato capo della Direzione Finanza Pubblica del Servizio Studi della Banca d’Italia. Dal 2007 al 2011 è stato capo del Servizio Studi di struttura economica e finanziaria della Banca d'Italia. Dal 2011 al 2013 è stato Direttore centrale dell'Area Ricerca economica e relazioni internazionali e ha rappresentato la Banca d’Italia in audizioni parlamentari e in comitati e gruppi di lavoro costituiti presso istituzioni italiane e organismi internazionali. Dal 1999 al 2007 ha presieduto il Gruppo di lavoro di finanza pubblica del Sistema Europeo di Banche Centrali. Ha tenuto corsi presso le Università di Bergamo e Trieste, l’Università Cattolica di Milano e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Dal 20 maggio 2013 è stato Ragioniere generale dello Stato.