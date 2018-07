La sinistra e il Pd devono lasciare perdere Casaleggio

Molti commentatori hanno perso tempo oggi a confutare o a ragionare attorno alle ideuzze del Casaleggio junior. Il figlio del de cuius ha rilasciato una intervista molto, e inutilmente, lunga per sostenere che la rivoluzione in Rete distruggerà inevitabilmente il ruolo dei parlamenti sostituiti dai più democratici clic su piattaforme rigorosamente private. Sono suggestioni che girano da tempo e che oggi possono trovare udienza e simpatia in tanti che pensano che la Rete sia la fine di ogni forma di comunicazione umana precedente e di partecipazione alla vita pubblica. Questo ragionamento il giovane Casaleggio lo ha fatto con argomentazioni da bar non avendo, come appare evidente dall’intervista, un solido profilo intellettuale ma godendo di una rendita di posizione di ragionamenti, ben altrimenti consolidati, paterni. Il tema di oggi non mi pare perciò la necessità di perderci tutti nell’inseguire le teorie di Casaleggio. Sulla materia c’è una ricca bibliografia, spesso complicata ma spesso piacevole. Chi legge Manuel Castells, per esempio, trova più motivazioni per riflettere sulla Rete e la democrazia di chi ha perso dieci minuti sulle parole del proprietario di fatto del Movimento 5 stelle.

UN CONSENSO BASATO SU RANCORE E ASPETTATIVE

Ho anche l’impressione che Casaleggio abbia usato questi suoi argomenti con la furbizia di chi sta imbracciando l’arma di distrazione di massa. Due cose sono evidenti. Una è che i due partiti di governo continuano a godere di un consenso largo. La seconda è che questo consenso è costruito su suggestioni e emozioni che possono, se contrastate (il che purtroppo non avviene) svanire con la stessa velocità con cui sono nate. Voglio dire che non si è formato ancora un blocco elettorale cementato da interessi ma resta in campo, minaccioso e aggressivo, un blocco elettorale sostenuto dal rancore e dalla aspettativa. Non a caso alcuni studiosi di opinione pubblica danno i 5 stelle in rimonta su Salvini per merito dell’attacco ai vitalizi dei parlamentari e del cosiddetto decreto Dignità.

LA SINISTRA E LA MOBILITAZIONE CHE NON C'È

Immagino, purtroppo, che per giorni e giorni discuteremo di Casaleggio. Che molti sentiranno di dover scendere in campo in difesa della democrazia. Che pochi si interrogheranno su come sia potuto accadere che fior di personaggi che non amano la Costituzione siano stati in prima fila nel difenderla nella battaglia contro la riforma renziana. Ieri Maria Elena Boschi ha usato questo argomento per screditare tutto il fronte del No, di cui io non ho fatto parte. Peccato che ha dimenticato che la causa principale di quella singolare e orribile coalizione sia stata una riforma fatta male e di una leadership del Sì che ha danneggiato i riformatori veri. Il Pd continuerà a calare nei sondaggi se non prenderà con decisione il tono dalle corna o da altre parti sensibili. Dovrà dare innanzitutto l’idea che la leadership del Sì non comanda più, mentre invece in ogni nomina c’è un esponente renziano che prevale. Deve mandare in tivù volti nuovi, giovani, che soppiantino tutti coloro che hanno rappresentato l’ancien régime renziano. E soprattutto deve dare con più nettezza l’idea di aver cambiato baricentro. Vanno bene le riunioni di segreteria in una libreria di Tor Bella Monaca. Manca la mobilitazione dei militanti che ancora ci sono sui temi e nei luoghi in cui la destra non trova avversari. Ne parliamo a settembre? Forse sarà troppo tardi.