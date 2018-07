Perché fa più paura Salvini di Casaleggio

Niente di nuovo sotto il sole, ma le interviste dei Casaleggio (prima della sua scomparsa era il padre Gianroberto, oggi tocca al figlio Davide che ha parlato di recente su La Verità) fanno sempre rumore. Eppure non aggiungono nulla di inedito, poiché tutto ruota intorno alla morte annunciata della democrazia parlamentare, sostituita da quella diretta, radioso sol dell’avvenire, dove il popolo è sovrano senza che nessuno e niente ne filtri la volontà, che si esprime attraverso lo strumento principe della Rete. Forse, ho pensato, fanno rumore perché compendiano in poche righe un’ideologia, una concezione del mondo, e anche un certo disprezzo non tanto per gli istituti tradizionali attraverso cui a democrazia si è sin qui esercitata, ma per la loro obsolescenza. I Casaleggio hanno sempre pensato che l’usura del sistema passasse, prima che per il logoramento delle categorie politiche che lo hanno sostenuto, per il pervasivo strapotere della tecnologia che, se preso per il verso giusto, dovrebbe introdurre a un nuovo umanesimo.

I RISCHI DELLA DEMOCRAZIA 2.0

È una visione orwelliana, non scevra da una certa cupezza, eppure provvista di una sua ragion d’essere là dove sostiene che l’avvento di internet ha comportato una rivoluzione epocale che, investendo le dinamiche percettive, obbliga a un nuovo modo di pensare e organizzare il mondo. Il fatto che una simile concezione porti dritta al rischio di uno Stato etico e all’affermarsi del sovranismo come non voluto effetto collaterale, non ne ottunde una per certi versi fascinosa utopia. Ma siccome ogni visionario è anche un ingenuo, si ha facile gioco a smontarne gli afflati. Per esempio constatando che affidarsi al verdetto di una piattaforma informatica per prendere decisioni politiche vuol dire legittimare la dittatura delle minoranze o, peggio, di gruppi di potere organizzati e fortemente manipolatori.