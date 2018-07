Il malumore della Lega sul decreto Dignità

Sul decreto Dignità l'accordo stretto tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini è molto semplice. I pentastellati concedono ai leghisti l'introduzione dei voucher in alcune attività (agricoltura, turismo ed enti locali) e per alcune categorie (pensionati e studenti). In cambio, il Carroccio promette di non modificare di fatto l'impianto della stretta ai contratti a tempo (il tetto massimo passa da 36 a 24 mesi e le proroghe da cinque a quattro) e accetta anche la proroga di due anni del bonus per le assunzioni under 35, che dovrebbero avere un impatto maggiore nel Mezzogiorno. In più i due vicepremier hanno anche deciso di chiudere tutta la partita entro il 10 agosto, con il Senato che - per velocizzare l'approvazione definitiva - non voterà modifiche e si dedicherà solamente ai meno impegnativi decreti sulla cessione di unità navali alla Libia, sul riordino delle competenze dei ministeri e sul Tribunale di Bari.

L'IPOTESI FIDUCIA

C'è soltanto un punto ancora in sospeso nell'accordo tra i due leader: mettere o meno la fiducia sul decreto? Di Maio, anche per motivi di natura prettamente propagandistica, non vorrebbe, ma è conscio che è forte lo scontento nella Base leghista per il provvedimento a causa dell'irrigidimento su contratti a termine, somministrazione e risarcimenti per i licenziamenti illegittimi. E sa bene che il mondo delle Pmi è un bacino di voti ineguagliabile per il Carroccio. Tra i leghisti è fortissimo il malcontento sul provvedimento Dignità. Che potrebbe portare a un incidente nella maggioranza, visto che c'è tensione anche per i tentennamenti di Giovanni Tria sull'introduzione della Flat Tax già dal prossimo autunno, per la vittoria dei cinque stelle nella campagna sulla Cassa depositi e prestiti (dove l'uomo forte è Fabrizio Palermo, voluto fortemente dai grillini) e per la gestione delle infrastrutture e delle principali partecipate del settore (Ferrovie, Anas e la "commissariata" Alitalia) con il ministro Danilo Toninelli.