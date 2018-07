Rai: Salini, Castellari e Ciannamea in pole per il ruolo di ad

Andrea Castellari, Marcello Ciannamea, Fabrizio Salini: sono questi i tre nomi, a quanto si apprende da fonti di governo, che il vertice in corso a Palazzo Chigi sta valutando per il ruolo di amministratore delegato della Rai. Due manager esterni e un dirigente di Viale Mazzini: questi i profili delle tre figure.

FABRIZIO SALINI, DG DI STAND BY ME

Romano, classe 1967, Fabrizio Salini dallo scorso gennaio è direttore generale di Stand by Me, società di produzione tv fondata e guidata nel 2010 da Simona Ercolani. Vanta un'esperienza ventennale nel settore: fino a giugno 2017 è stato direttore di La7; precedentemente è stato, tra l'altro, ad di Fox International Channels Italy (gruppo per il quale ha ricoperto il ruolo di Vice President Entertainment Channels dal 2003 al 2011), dal 2014 al 2016; Vice President Content per Discovery Communication Italia; direttore dei Canali Cinema e Intrattenimento di Sky Italia; consulente per gruppi media italiani e internazionali.

ANDREA CASTELLARI, AD DI VIACOM INTERNATIONAL

Andrea Castellari è l'amministratore delegato di Viacom International Media Networks (gruppo per il quale è già stato ceo di Mtv). Dal 2007 al 2014 ha lavorato a Discovery Italia, dove è arrivato a ricoprire il ruolo di direttore generale e di presidente di Discovery Media.

MARCELLO CIANNAMEA, DIRETTORE PALINSESTI RAI

Nato a Bisceglie (Bari) nel 1965, Marcello Ciannamea da gennaio 2013 è direttore dei Palinsesti Rai e dal 2015 consigliere di amministrazione di Auditel. A Viale Mazzini è entrato nel 1992, come impiegato a Torino; due anni dopo è passato a Roma, nella struttura Pubblicità Radiotelevisiva della Direzione Commerciale, continuando anche negli anni successivi a occuparsi del palinsesto pubblicitario nella Direzione Coordinamento Palinsesto TV. Dal 1998 al 2004 è stato responsabile marketing per diverse direzioni: Divisione TV Canale 1 e 2, Marketing Strategico, Direzione Palinsesto TV e Marketing. In quest'ultima struttura, nel 2005, è nominato dirigente, Responsabile di Marketing Prodotto. Nel marzo 2008 è diventato vicedirettore del Marketing, continuando a mantenere anche la responsabilità del marketing di prodotto.