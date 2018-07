Salvini contro l'Ue sui 6 mila euro per ogni migrante salvato

«Se vogliono dare soldi a qualcun altro lo facciano, l'Italia non ha bisogno di elemosina». Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha respinto così la proposta dell'Unione europea anticipata dal Financial Times, secondo cui Bruxelles potrebbe pagare 6 mila euro per ogni migrante salvato nel Mediterraneo e accolto da uno dei Paesi membri, fino a un massimo di 500 persone. La proposta, ha scritto l'autorevole quotidiano britannico, potrebbe essere presentata ufficialmente il 25 luglio dalla Commissione europea. Nel pacchetto è prevista anche l'istituzione «su base volontaria», nei Paesi dell'Unione europea, di «centri controllati» per migliorare le procedure di asilo e accelerare i rimpatri degli irregolari. I Paesi che accettano il ricollocamento dei migranti transitati dai «centri controllati» riceverebbero 6 mila euro per ogni profugo.

IL PROGETTO DELLE PIATTAFORME DI SBARCO NEI PAESI TERZI

La Commissione europea, inoltre, propone la creazione di piattaforme di sbarco nei Paesi extra Ue, in stretta cooperazione con l'Alto commissariato Onu per i rifugiati e l'Oim. L'obiettivo è garantire una responsabilità regionale realmente condivisa, ridurre le morti in mare e garantire uno sbarco ordinato e prevedibile. Nei progetti di Bruxelles non si tratterà di centri di detenzione, ma di aree gestite nel pieno rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani. Sia per i centri controllati, sia per le piattaforme di sbarco, la Commissione europea ha annunciato che svolgerà una funzione di coordinamento tra gli Stati membri. Una sorta di cabina di regia, finché non sarà possibile istituire un sistema completo nel contesto della riforma del Regolamento di Dublino.

LA NATO CHIEDE DI DARE PRIORITÀ AI SALVATAGGI IN MARE

Intanto, sulla questione dei salvataggi in mare, ha fatto sentire la propria voce anche la Nato: «Quando un marinaio incontra una barca in difficoltà, deve sempre intervenire con l'obiettivo di salvare vite umane. È una regola del mare», ha detto infatti l'ammiraglio James Foggo, alla guida del Comando Nato di Napoli. La Marina Militare, ha aggiunto, «opera in completa autonomia e può decidere anche le modalità di intervento».

LA MINISTRA DELLA DIFESA IN VISITA IN LIBIA

La giornata politica registra poi la visita a sorpresa della ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, in Libia. Al centro dei colloqui con il suo omologo libico, Najim Owida, i temi del traffico di esseri umani e dell'immigrazione irregolare che «occorre fermare». Trenta ha ribadito che l'Italia «continuerà a stare al fianco della Libia» ed è pronta a intensificare il suo sforzo «secondo le necessità e le esigenze del popolo libico».