Tria promette la Flat Tax nella legge di Stabilità 2019

Ultime notizie sulla Flat Tax. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, nel Question Time alla Camera, ha detto che la riforma fiscale «si inizierà a implementare fin dalla prossima legge di bilancio», ovvero con la legge di Stabilità 2019 che il governo M5s-Lega si prepara a varare in autunno. La Flat Tax, ha detto ancora Tria, verrà introdotta «secondo un cronoprogramma graduale, il cui contenuto di dettaglio è allo studio». L'obiettivo è «un alleggerimento del prelievo da perseguire compatibilmente con gli spazi finanziari» disponibili (leggi anche: Flat Tax in due tempi, cosa cambia per le famiglie).

DALLA PACE FISCALE POSSONO ARRIVARE 50 MILIARDI

Il ministro ha parlato anche di pace fiscale, facendo una stima dei crediti che potrebbero essere recuperati dallo Stato: «Il valore contabile residuo dei crediti è molto alto e pari quasi a 800 miliardi di euro. Ma si stima che l'ammontare su cui effettivamente si possa tentare il recupero sia assai più limitato, pari a circa 50 miliardi». Parlare di pace fiscale, secondo Tria, non significa parlare di nuovi condoni ma di «un fisco amico che favorisca l'estinzione dei debiti venendo incontro alle persone più in difficoltà» (leggi anche: Pace fiscale 2018, le cose da sapere).

DIALOGO CON LA COMMISSIONE UE SUL DEFICIT

La legge di Stabilità 2019, inoltre, «permetterà ai mercati di capire meglio» l'impostazione della politica economica del governo M5s-Lega, «riducendo l'incertezza che pesa ancora sul debito pubblico e mettendo in sicurezza i risparmi degli italiani». Con riferimento all'equilibrio dei conti pubblici, Tria ha spiegato che l'esecutivo ha avviato con la Commissione europea «un dialogo» finalizzato a «fissare un deficit programmatico coerente con l'obiettivo di contrastare, per quanto possibile, il rallentamento dell'economia». La Manovra, in ogni caso, «non deve innescare una politica pro-ciclica», ma «rimodulare i tempi e la misura dell'aggiustamento strutturale» richiesto da Bruxelles.