Mura accusa il M5s di averlo abbandonato ingiustamente

Il deputato del M5s Andrea Mura non ci sta a passare per uno "scioperato". E in un'intervista all'agenzia di stampa Ansa spiega: «La notizia secondo cui avrei il 97% di assenteismo è totalmente falsa e infondata. La mia presenza fino al 19 luglio è stata pari al 59%, basta vedere i dati ufficiali della Camera. E non è vero che sto veleggiando perché la mia barca è ferma dal 30 settembre 2017». Mura, velista cagliaritano di fama internazionale, si difende anche dall'accusa di aver pronunciato frasi irrispettose nei confronti del parlamento: «Ho grande rispetto per le istituzioni e non mi sognerei mai di dire cose del genere» (leggi anche: Di Maio contro Mura: «Avrebbe già dovuto dimettersi»).

MURA HA CHIESTO UN INCONTRO AI VERTICI DEL MOVIMENTO

Sulla vicenda, secondo Mura, «ci sono state varie fake news» e di fronte a «questa tempesta mediatica violentissima il Movimento mi ha ingiustamente abbandonato in mezzo al mare. Sono un navigatore solitario degli oceani, abituato ad affrontare con pazienza le burrasche più dure. Ho chiesto un confronto con i vertici per chiarire al più presto tutto quanto». Il velista cagliaritano ha ricordato di essere «un uomo di sport» e proprio per questo motivo il Movimento gli avrebbe «chiesto di candidarsi». Lui, però, ha sempre detto che avrebbe continuato la sua attività una volta eletto, «perché credo sia un modo per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della tutela del mare. In Sardegna il Movimento ha vinto una campagna elettorale durissima anche grazie al mio contributo con circa 60 mila voti».