Troppa diffidenza verso Saviano da parte della sinistra

FACCIAMO EMERGERE L'ITALIA DELL'ACCOGLIENZA

Ieri 24 luglio ero in una sede Inps di Roma. Visibilmente la gente che c’era non nuotava nell’oro, molti anziani, alcuni visibilmente in cattivo stato. Soprattutto tanti e tanti gli extracomunitari. Nella fila che si è formata prima dell’ingresso dove i gli uscieri Inps davano il numeretto per accedere al servizio, qualche persona di buona volontà aveva creato numeretti per disciplinare l’accesso alla fila principale: non c’è stato uno, dico uno o una, che abbia detto una parola a quegli immigrati che chiedevano il numero per sé. Tutti uguali. Tutto normale. Questa Italia normale esiste. Non parlo dell’Italia dell’accoglienza. Parlo dell’Italia normale che non ha voglia di vivere h24 immaginando di avere accanto nemici di diverso colore. Queste persone devono prendere il centro della scena e a questi dobbiamo chiedere di diventare protagonisti di una battaglia civile che va oltre la politica. Va persino oltre la destra. Perché, lo ripeterò fino alla noia, la destra che sta costruendo Salvini non è tutta la destra, né è una parte, quella più aggressiva e violenta, quella che sente di avere la carta per la partita definitiva con tutte le sinistre.