Il rapporto tra Sergio Marchionne e la politica

Già durante la premiership di Berlusconi era però cominciato un deciso feeling con Renzi, allora sindaco di Firenze: «Io sono dalla parte di Marchionne. Dalla parte di chi sta investendo nelle aziende quando le aziende chiudono». Poi Marchionne toccò la città e ne nacque un battibecco. «Ho sentito dire a una signora al mercato di Firenze», raccontò il sindaco, «noi abbiamo fatto il Rinascimento, lui ha fatto la Duna». Fu solo un intoppo, perché dopo la sintonia proseguì, senza se e senza ma, durante gli anni di governo del centrosinistra. Numerosi gli scambi di apprezzamenti: «Spero che Renzi tenga duro. Vada avanti»; «attaccano Marchionne per far carriera». Il manager Fca arrivò a fare un endorsement nel marzo 2016: «Se me lo chiedete, in Italia voterei Renzi».

LA SECONDA ROTTURA CON RENZI

Qualcosa però si ruppe. Nel novembre 2017 Renzi sollecitò Fca a rispettare gli «impegni su investimenti e lavoro». Due mesi dopo arrivò la risposta da Detroit: «Renzi mi è sempre piaciuto come persona. Quello che gli è successo non lo capisco. Quel Renzi che appoggiavo non lo vedo da un po' di tempo». «Non sono più premier», replicò il dem. «Non è che vado a cena con lui ma con gli amici del calcetto di Pontassieve». Lo scenario politico nel frattempo era cambiato.

LEGA E M5S? «NON MI SPAVENTANO»

Col Movimento 5 stelle Marchionne non ha mai avuto grande feeling. Già nel 2010 il Blog dedicava post al curaro contro il manager. Più recentemente il casus belli era stata l'auto elettrica. Davanti al successo di Movimento e Lega il giudizio di Marchionne era stato netto: «Salvini e Di Maio non li conosco, non mi spaventano. Paura del M5s? Ne abbiamo passate di peggio». Lo scorso giugno, il manager lanciò pure una frecciata al capo politico cinque stelle. «Ho notato in tivù l'altro giorno Di Maio che andava in giro con una Renault. Mi stavo domandando quale parte dello stabilimento di Pomigliano la produce. Non credo che la facciamo noi». Uno che nasce a Pomigliano, aveva poi aggiunto, «con uno stabilimento di quelle dimensioni là vicino a casa... Io sarei andato in giro con una Panda dalla mattina alla sera».