Il programma del governo M5s-Lega per la Sanità

La ministra della Salute, Giulia Grillo, ha presentato in parlamento le linee programmatiche del suo dicastero. E ha promesso nuovi investimenti nel settore sanitario. «È necessario invertire la tendenza», ha detto Grillo, «per garantire una sostenibilità economica effettiva ai Livelli essenziali di assistenza attraverso il rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato».

CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI E COLLABORAZIONE CON CONSIP

La ministra ha citato i dati della Corte dei Conti, secondo cui tra il 2009 e il 2016 «le risorse destinate alla Sanità si sono ridotte di circa tre decimi di punto all'anno». Mentre altri Paesi europei come Francia e Germania «hanno viceversa ampliato i loro investimenti in Sanità». Grillo ha detto anche per tornare a fare investimenti «ci vorrà del tempo, nessuno ha la bacchetta magica, ma l'intento dell'esecutivo è tracciato». Il recupero delle risorse «avverrà anche attraverso un'efficace lotta a sprechi e inefficienze che ancora ci sono. Spazio dunque alla centralizzazione degli acquisti e all'allargamento della collaborazione tra i soggetti aggregatori, centrali di acquisto regionali e Consip».

VALORIZZARE I PEDIATRI E I MEDICI DI FAMIGLIA

Secondo la ministra, inoltre, occorre «valorizzare i pediatri e i medici di famiglia e implementare il loro ruolo. I cittadini ne hanno bisogno come punti di riferimento. Dobbiamo cercare di riportarli al centro delle politiche sanitarie. La vita di oggi, infatti, richiede tante risposte che i cittadini cercano e spesso non trovano. Per questo dobbiamo contare su questo pezzo del Servizio sanitario nazionale che negli ultimi anni è stato penalizzato».