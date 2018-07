Berlusconi contro Salvini su decreto dignità e governo

«Io spero ancora che la Lega ci aiuti, anzi rivolgiamo un accorato appello a Salvini per bloccare queste norme, in nome delle aziende, dei produttori, dei lavoratori, degli artigiani, dei commercianti, degli agricoltori, che non hanno davvero bisogno di altre difficoltà da aggiungere alle tante con cui combattono ogni giorno», è il guanto di sfida lanciato da Silvio Berlusconi al ministro dell'Interno sul decreto dignità. «Io non blocco nulla, lavoriamo per migliorare», ha replicato a stretto giro il vice premier. Dopo il botta e risposta a distanza, i due si sono incrociati alla Camera. «I tuoi stanno tranquilli in Veneto?», ha chiesto il Cav riferendosi alle proteste degli imprenditori in Veneto. Il capo della Lega: «Sono più tranquilli del tranquillo».

BERLUSCONI: «IL GOVERNO HA VITA BREVE»

«Vi dico subito che guardando la situazione attuale e quello che sta succedendo, nel giro di alcuni mesi questo governo finirà», aveva detto Berlusconi incontrando gli esponenti di Fi a Montecitorio, «in questi mesi le cose non sono andate come avremmo voluto. Salvini non se l'è sentita di chiedere al Capo dello Stato un mandato per un governo di centrodestra e ha ritenuto più opportuno far nascere con l'M5s il governo Conte. Una scelta che noi non abbiamo mai condiviso ma sulla quale non abbiamo posto veti ancora una volta per senso di responsabilità verso l'Italia. Tuttavia siamo stati chiari: questo non è il governo scelto dagli italiani, non è il governo vincitore delle elezioni».

TAJANI DEBUTTA CONTRO IL DECRETO DIGNITÀ

Proprio il decreto dignità e soprattutto la 'battaglia' che Forza Italia intende portare avanti in parlamento sono stati lo spunto offerto ad Antonio Tajani per fare il suo debutto come vicepresidente del partito nella sede di Fi a piazza San Lorenzo in Lucina. Tajani ha messo in evidenza la «forte preoccupazione» per il decreto dignità che a giudizio unanime del partito toglie lavoro e penalizza le imprese. Ma, al netto del provvedimento, l'obiettivo del numero due di Fi è quello di mandare un segnale chiaro agli alleati della Lega. Tajani premette che le giunte regionali non sono in discussione, nonostante il Carroccio sostenga provvedimenti su cui Forza Italia è nettamente contraria ma, nel corso del suo intervento non manca di mandare un avviso chiaro: «La Lega è libera di fare ciò che vuole, mi auguro che tenga fede agli impegni e comunque saranno poi gli elettori a giudicare». Parole a cui fanno eco sia Gelmini che Bernini, quest'ultima in particolare spiega che il ruolo degli azzurri è quello di «ricordare alla Lega il rispetto del programma di centrodestra». Una presa di posizione quella del vice presidente del partito che evidenzia come l'intenzione di Berlusconi sia quella di iniziare ad alzare i toni anche contro l'alleato Salvini.