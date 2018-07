Ferrovie dello Stato e la non strategia di Giorgetti e Garavaglia

«Caro Salvini, non puoi fare finta di niente in cambio di un barcone in meno», gli hanno cantato chiaro da Padova a Treviso gli elettori della Lega attenti al business, imprenditori o partite Iva che siano. Dove il far finta di niente è sì riferito al decreto Dignità di Di Maio che scavalca a sinistra pure Landini, ma è destinato a estendersi a tutti i capitoli dell’ideologia anti-industriale dei 5 stelle: no Tav, no Tap, rifare la gara Ilva (che significa niente Ilva), salvataggio di Alitalia a spese di Pantalone, come a spese di Pantalone sarà il reddito di cittadinanza. E da ultimo, ma non certo ultimo, il capitolo nomine pubbliche, dalla Cassa Depositi alla Rai passando per Ferrovie e Anas.

DOSSIER ECONOMICI AFFIDATI A GIORGETTI & GARAVAGLIA

Insomma, mentre Salvini, il Capitano, scruta l’orizzonte sul canale di Sicilia, a Roma Di Maio e la sua squadra dettano legge su tutto quanto riguardi economia e dintorni, mentre l’agenda leghista è lì a prendere polvere. Ma se la Lega non sta toccando palla, non tutta la è colpa di Salvini. Certo, se uno alle questioni dell’economia dedica qualche manciata di secondi al giorno e pure con aria di insofferenza, non partecipa alle riunioni decisive (vedi quella dove è stato deciso il vertice di Cdp) e delega alle persone sbagliate, poi è difficile andare lontano. Già, affidare i vari dossier a gente esperta e fidata: è proprio qui che casca l’asino. In casa Salvini di queste faccende si occupano Giancarlo Giorgetti e Massimo Garavaglia, mentre l’emergente Armando Siri si è rapidamente auto-affondato dopo una serie di improvvide dichiarazioni e interviste.

IL DEMOCRISTIANO E IL TECNICO BOCCONIANI

Entrambi laureati in Bocconi, G&G, come ormai vengono chiamati, hanno profili politici e personali molto diversi, ma sembrano i classici due che marciano separati per colpire uniti. Giorgetti è nella Lega fin da quando aveva i pantaloni corti, potente con Bossi, potente con Maroni, potente oggi con Salvini. Quando un politico è di così longue durée, senza mai aver espresso una sola idea memorabile, c’è una sola spiegazione: è uno che provvede al sostentamento economico del partito, mestiere difficile e rischioso. Questo spiega una certa ritrosia di Giorgetti ad assumere incarichi di grande visibilità (resta agli atti la domanda del presidente Mattarella a Salvini: perché il ministro dell’Economia non lo fa Giorgetti?), ma anche qualche diffidenza – malcelata – del Capitano, perché alla fine il Richelieu dei noster chissà quante e quali cambiali ha messo in giro, con tutti i rapporti che gli rendono l’agenda telefonica strapiena. In più, Salvini considera troppo “democristiano” il suo vice, con quel gusto della mediazione che troppo stroppia. L’altro, Garavaglia, è invece un tecnico che si dice molto attento agli aspetti etici (degli altri, perché a sua volta è indagato per turbativa d’asta nell’ambito di indagini sulla Sanità lombarda) ma dalle frequentazioni stravaganti: per esempio è solito incontrarsi in un hotel del centro di Roma con Paolo Cirino Pomicino per ricevere consigli e raccomandazioni.