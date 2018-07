Italia 2030: racconto delle prime elezioni online per il premier

Lo scrutinio, per la prima volta, è stato ad opera di un'algoritmo. Non più contestazioni di schede nulle o bianche o brogli ad opera delle mafie sul voto all'estero. «Tutto più sicuro e trasparente grazie al web», ha detto Casaleggio. Nel frattempo è rimasta isolata la voce dello storico hacker Rogue0 che sostiene ancora, dopo 13 anni, di essere dentro al sistema e votare come vuole per i candidati in lista. La novità, oltre al fatto che non si potranno contestare i risultati delle elezioni né chiedere un riconteggio del voto – dato che l'algoritmo non sbaglia – sta nell'entrata in vigore delle modifiche costituzionali: il parlamento verrà convocato per le votazioni fisiche in Aula tramite l'apposita app “Rousseau Camera” e “Rousseau Senato”. A decidere i casi in cui il parlamento potrà votare è definito nella Costituzione all'art 10 comma 6: ogni volta che la Rete, quindi il governo, lo riterrà opportuno. Come di consueto per le votazioni online, dalle 10 a mezzogiorno con un preavviso di un paio d'ore.

CANDIDATI SCOMPARSI ED ELETTORI INABILITATI AL VOTO

Tuttavia, non sono mancate le polemiche degli esclusi dell'ultimo momento. Candidati scomparsi dalle liste o utenti/elettori inabilitati al voto. «Problema tecnico» ha risposto Casaleggio ma «the democracy-show must go on» ha risposto alla stampa estera interrogato sul punto.

Non hanno avuto successo nemmeno i ricorsi fatti ai probiviri: Bugani, Toninelli e Fraccaro hanno confermato i problemi tecnici segnalati da Casaleggio e quindi facenti parte dell'errore statistico del +/- 3% degli aventi diritto che non sono riusciti a votare o ad entrare tra le liste dei candidati. Le opposizioni però contestano questi dati ritenendo le esclusioni ben al di sopra del 3% - come dichiarato dai probiviri – e non avvenute per motivi tecnici ma per motivi politici. «Alcuni “like” su Facebook avrebbero gettato sospetti sull'integrità morale di alcuni candidati», riferiscono tramite comunicato.

IL PD RESISTE, FORZA ITALIA RESTA FUORI DAL PARLAMENTO

Ad ogni modo il dato storico che emerge da queste elezioni non è soltanto l'aspetto tecnico quanto il risultato. I partiti tradizionali sono quasi del tutto spariti. La soglia di sbarramento votata online la settimana passata dal partito di maggioranza assoluta, che ha visto tra le opzioni votabili «15%; 16%; 17%», ha falcidiato quello che era rimasto dei dinosauri del secolo scorso. Il Pd resiste al 17% ma Forza Italia, di poco sotto la soglia di sbarramento, è esclusa per prima volta dopo quasi 40 anni dal suo ingresso in parlamento. «Al di sotto del 17%», come dichiarato dal nuovo premier Alessandro Di Battista (da poco rientrato dal Guatemala), eletto col 76% dei voti online - «ci sarà sempre per tutti un luogo democratico di confronto e voto online su Rousseau. Le minoranze saranno quindi garantite». E a chi gli chiede se vi sarà il voto online per la nuova manovra finanziaria, tanto promesso in campagna elettorale risponde: «Ancora non sappiamo se sarà possibile votare online, abbiamo alcuni problemi tecnici ma gli utenti non devono preoccuparsi, li risolveremo. In ogni caso, se non dovessimo farcela, convocheremo il parlamento ad esprimersi nel merito».