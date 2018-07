Il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana, in audizione alla Camera il 26 luglio, è tornato a parlare dei figli delle coppie gay lasciando intendere di volersi muovere per bloccare il loro riconoscimento da parte dei Comuni. Tuttavia non ha spiegato come intende fare: diversi tribunali si sono infatti già espressi a favore del riconoscimento e un divieto esplicito pensato per le coppie omosessuali potrebbe sollevare problemi di costituzionalità. Appena dopo il suo insediamento, del resto, il ministro della Famiglia aveva rilasciato un'intervista al Corriere della Sera molto criticata in cui sosteneva che per la legge «le famiglie gay non esistono». La frase pronunciata da Fontana il 26 luglio è molto più sfumata: «Rilevo come l'attuale assetto del diritto di famiglia non possa non tenere in conto di cosa sta accadendo in questi ultimi mesi in materia di riconoscimento della genitorialità, ai fini dell'iscrizione dei registri dello stato civile di bambini concepiti all'estero da parte di coppie dello stesso sesso facendo ricorso a pratiche vietate dal nostro ordinamento e che tali dovrebbero rimanere».

IL SOTTOSEGRETARIO SPADAFORA CHIEDE DI FERMARE LA PROPAGANDA

L'uscita di Fontana ha suscitato la reazione di Vincenzo Spadafora, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle Pari opportunità, che ha invitato Fontana a «fermare la propaganda e ad aprire un dialogo culturalmente serio, di riflessione e di discussione, per evitare che il nostro Paese torni indietro di 10 anni, contravvenendo anche alle indicazioni della Corte costituzionale». Per Spadafora «è necessario andare al di là delle battaglie identitarie, perché tutto questo incide realmente nella nostra società e coinvolge i più indifesi, i bambini. Non esistono infatti bambini di serie A e bambini di serie B, tutti devono essere tutelati. Per questo la Corte costituzionale, con la sentenza 162 del 2014, ha superato il principio espresso dalla legge 40 del 2004, secondo cui vi doveva essere coincidenza fra genitorialità biologica e genitorialità sociale. Secondo la Corte questo principio è illegittimo e non costituisce un bene giuridico meritevole di protezione. Il preminente interesse del minore è l'unico principio che deve guidare tutte le scelte nella materia dello status familiare. Proprio per questo, secondo la giurisprudenza, è illegittimo il rifiuto dell'Ufficio di stato civile di iscrivere nei registri i bambini concepiti con tecniche di procreazione medicalmente assistita da coppie dello stesso sesso».

IL MINISTRO FONTANA CONTRO «L'UTERO IN AFFITTO»

Fontana, tuttavia, si riferisce proprio all'iscrizione all'anagrafe di figli con due genitori dello stesso sesso. Mentre il particolare riferimento a «pratiche vietate dal nostro ordinamento» sembra rimandare alla gestazione per altri, cioè la tecnica di fecondazione artificiale dove una donna porta in grembo e partorisce il figlio di un'altra coppia, che può essere sia omosessuale sia eterosessuale. Fontana, infatti, ha anche detto: «Contrasterò in tutti i contesti possibili la pratica dell'utero in affitto, pratica vietata dal nostro ordinamento, anche penalmente». La gestazione per altri, chiamata erroneamente "utero in affitto", è vietata in Italia dalla legge 40, ma è possibile accedere alla Gpa all'estero, negli Stati dove questa è permessa, come il Canada e alcuni Stati degli Usa. In tal caso la Gpa, a cui ricorrono sia coppie gay che eterosessuali, è lecita. Allo stesso modo, le coppie lesbiche che non possono ricorrere alla fecondazione eterologa in Italia, perché consentita dalla legge 40 solo alle coppie eterosessuali, vanno all'estero, e anche questo è perfettamente legale.