Di Maio lancia un bonus per le assunzioni a tempo indeterminato

Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, ospite di In Onda su La7, ha detto che il governo sta valutando «un bonus» destinato ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato. «Stiamo quantificando l'incentivo», ha aggiunto il capo politico del M5s, «ci sono 300 milioni di euro l'anno» che possono essere impiegati a questo scopo. Il bonus, sempre secondo le previsioni di Di Maio, dovrebbe tradursi in un «abbattimento del 10% del costo del lavoro».

PERCHÉ 300 MILIONI DI EURO NON POSSONO BASTARE

Tuttavia la cifra indicata, ovvero 300 milioni di euro l'anno, appare decisamente troppo bassa rispetto all'obiettivo dichiarato. Basti pensare che stime del governo Gentiloni fatte nel 2017 quantificavano in 300 milioni di euro il costo necessario per coprire la riduzione di ogni singolo punto percentuale (0,01%) di cuneo fiscale, limitando la misura ai soli neoassunti con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. La cosa non è sfuggita al presidente di Confindustria Vincanzo Boccia, che sempre su La7 ha replicato: «Per tagliare il costo del lavoro del 10% serve qualche miliardo, non dei milioni. Immagino che i 300 milioni siano solo per la trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Poi con la legge di Stabilità bisognerà scegliere. Si può fare ciò che è stato detto, che costa 70 miliardi, in un quinquennio e non in sei mesi». Lo stesso ministro del Lavoro ha quindi precisato: «Per gli incentivi alle assunzioni stabili nella legge di bilancio metteremo molto di più di 300 milioni l'anno».

NO AL «TERRORISMO PSICOLOGICO» SUI CONTRATTI A TERMINE

Il contratto a tempo indeterminato, ha detto comunque Di Maio, «deve diventare normalità, è questo il processo che vogliamo favorire». Quanto alle modifiche che il decreto dignità è destinato ad apportare alla disciplina dei contratti a termine, il ministro del Lavoro ha chiesto di non fare «terrorismo psicologico», poiché l'Italia «ha tradizionalmente tutelato i diritti dei lavoratori». E se il contratto a tempo determinato sembra inveceessere diventato «l'unico modo per assumere» nel nostro Paese, questa situazione «adesso deve cambiare» (leggi anche: Come cambia il testo del decreto dignità).