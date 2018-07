Fontana contro il riconoscimento dei figli delle coppie gay

Lorenzo Fontana, il ministro per la Famiglia e le Disabilità già oggetto di polemiche, torna sulle famiglie arcobaleno rivendicando la sua contrarietà al riconscimento dei figli delle coppie gay. In audizione alla Commissione Affari sociali ha detto: «Rilevo come l'attuale assetto del diritto di famiglia non possa non tenere in conto di cosa sta accadendo in questi ultimi mesi in materia di riconoscimento della genitorialità, ai fini dell'iscrizione dei registri dello stato civile di bambini concepiti all'estero da parte di coppie dello stesso sesso facendo ricorso a pratiche vietate dal nostro ordinamento e che tali dovrebbero rimanere».

Gli dà manforte il minstro dell'interno Matteo Salvini che rispondendo a un question time alla Camera ribadisce: «Fino a quando io sarò ministro gameti in vendita ed utero in affitto non esisteranno come pratica, sono reati. Difenderemo in ogni sede immaginabile il diritto del bambino di avere una mamma ed un papà»