Macron-Benalla e la tradizione boccaccesca dell'Eliseo

IL PRESIDENTE DELLA FRANCIA A RISCHIO IMPEACHEMENT

Ma nel caso Benalla c’è questo e altro: un senso di onnipotenza, di tracotanza e una straordinaria dose di incoscienza di un Macron che affida la sue sicurezza personale a un uomo violento e prevaricatore, che si diverte a menare col casco un manifestante, non avendo nessun titolo o ragione per essere in quel corteo. Un Benalla, per di più strapagato e ospitato in un appartamento di lusso e poi coperto da una serie incresciosa di testimonianze di alti dirigenti dell’Eliseo a fronte di una commissione parlamentare per molti, troppi giorni. Da qui i sospetti maliziosi circa una omosessualità del presidente che lo accompagnano sin dalle prime battute della sua travolgente campagna elettorale. Insomma, una storia scabrosa, gestita al peggio dall’Eliseo, che perseguiterà il giovane presidente francese ancora per molto tempo e che ora rischia di trascinarlo alle soglie di una mozione di impeachement davanti ad una commissione parlamentare. A fronte dell’affaire Macron-Benalla, persino le conseguenze delle “cene eleganti” di Silvio Berlusconi sono poca cosa.