Carrarini e la partita tra Maroni e Salvini in Lombardia

Con le dimissioni di Patrizia Carrarini dalla direzione Comunicazione - ora in forze alle acciaierie ArchelorMittal impegnate sull'Ilva di Taranto - si compie la partita finale della lotta tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e Roberto Maroni in Regione Lombardia. Il trio storico alla guida del 35esimo piano di Palazzo Lombardia per cinque anni è stato composto dalla portavoce Isabella Votino, da sempre con il leader dei barbari sognanti e ora in odore di nomina in una grande azienda pubblica romana, da Giacomo Ciriello potente capo segreteria prima e in corso di legislatura promosso a vice segretario generale (in scadenza a fine luglio) e infine appunto da Patrizia Carrarini a capo della Comunicazione del Pirellone con oltre 12 milioni di budget in portafoglio. È una partita che i salviniani hanno chiuso in pochi mesi cambiando per intero i vertici dirigenziali dell’ente pur essendo in teoria un governo dello stesso colore.

IL LANCIO DEL PROGETTO MILLENNIAL

La tesi di Salvini è nota: spingere a più non posso fino a fine anno per crescere nel consenso e portare a casa le partite più significative (di cui Regione Lombardia è certamente pezzo rilevante) per presentarsi nel 2019 come colui in grado di dare le carte. Ma se Salvini, ride Maroni non piange. L’attività dell’ex governatore è tutt'altro che ferma o lontana dalla politica come dimostrano i continui pungenti commenti spesso ai danni proprio del leader della Lega pubblicati settimanalmente sul quotidiano Il Foglio dell’amico Claudio Cerasa. Ma soprattutto il lancio del progetto Millennial un progetto che nelle ambizioni di Maroni punta a mettere insieme idee, protagonisti, imprese e istituzioni per dar vita al «Millennial Ambassador Forum» che si terrà l'8 di novembre a Torino.

MARONI E IL POSSIBILE RILANCIO DI FORZA ITALIA

Il modello, sottolinea Maroni, «è quello tipo Cernobbio, Davos, specifico sulla generazione nata tra il 1980 e il 2000 per dare un contributo sia alle istituzioni, come il governo italiano, sia al mondo delle imprese così da fornirgli informazioni e suggerimenti che adesso non ha». C'è chi dice che potrebbe essere proprio Maroni il volto per rilanciare Forza Italia e magari riuscire a riorganizzare i moderati di centrodestra, rimasti spiazzate dall'epoca Salvini.