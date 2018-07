La sinistra ha lasciato l'eredità di Sergio Marchionne alla destra

Quest’uomo non era il segretario della Cgil. Non lo è mai stato, Non ha mai cercato di esserlo. Non era neppure il “padrone” di una volta che avrebbe voluto essere al tempo stesso padrone e sindacalista dei suoi operai. Marchionne era un uomo di organizzazione e finanza, che ha avuto una straordinaria immaginazione nell’epoca in cui la principale fabbrica italiana era fallita né avrebbe potuto rinascere restando solo italiana perché i colossi concorrenti, basti pensare a quelli asiatici, si muovevano sul mercato mondiale. La sua fabbrica era una fabbrica moderna, disciplinata, operosa. Era giusto che il sindacato contrapponesse la ricerca di miglioramenti salariali e di potere per gli operai. Avevano ragione tutti e due perché lo scontro sociale prevede che esistano i due combattenti: chi comanda e chi, lavorando, contrasta l’eccesso di comando essendo fallita l’idea di poter sostituire chi comanda con un funzionario dello Stato, del Partito, del Consiglio operaio.

IL CAPO FCA RAPPRESENTAVA L'INTELLIGENZA AL POTERE

Perché allora tanta reticenza nel dire che Marchionne era un grande italiano? Perché lasciare alla destra, a questa destra razzista e sovranista, l’eredità di un uomo che ha fatto il migrante e che era un vero cittadino del mondo? Fra le immagini che ho visto mi ha colpito la serietà non subalterna nell’ incontro con Trump, lui, Marchionne, che con Obama aveva fatto l’operazione sull’auto Usa più intelligente. Marchionne non era, né avrebbe potuto essere, ostile al nuovo presidente ma c’era una sobrietà dignitosa che molti politici non hanno avuto dopo la vittoria della destra radicale Usa. Marchionne era forse fuori dal tempo. In una epoca in cui i più ciarlatani, quelli che niente sanno fare, quelli che disprezzano le persone prendono il potere, il capo Fiat-Chrysler rappresenta l’intelligenza e la sobrietà al potere. La sua piccola persona era un abbozzo di classe dirigente ideale.