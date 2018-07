Con Trump al potere è più difficile fare il genitore

SESSO CON LA PORNOSTAR LE SETTIMANE DOPO LA NASCITA DEL FIGLIO

Io, madre di un ragazzo e di due ragazze, ho passato i miei ultimi 22 anni a cercare di insegnare loro alcuni valori per me fondamentali. L’onestà prima di tutto. Per l’onestà, come mi dicevano sempre i miei genitori, non c’è una via di mezzo: o sei onesto o non lo sei. Ho insegnato loro a trattare gli altri sempre con rispetto, e non fare a nessuno quello che non vogliono sia fatto a loro. Ho insegnato loro la dignità di cui tutti, uomini, donne, persone abili o disabili, neri o bianchi hanno diritto, del potere della giustizia, dell’importanza della comunità. Non per metterla giù dura, ma ho cercato di crescere i miei figli così che un giorno potranno essere dei cittadini onesti. Le persone che li rappresentano, invece, quelli che dovrebbero essere i modelli da seguire, che dettano una modalità che dovrebbe essere la più giusta, sono in una delle mille stanze della Trump Tower per discutere come pagare le varie pornostar con cui sono state consumate notti di sesso, per farle stare zitte. A quanto pare, Trump avrebbe avuto un rapporto sessuale con una pornostar proprio durante le settimane dopo la nascita di suo figlio. La moglie a casa, e lui a letto, a farsi sculacciare da Stormy Daniels.