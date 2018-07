Accordo nel governo per i nuovi vertici della Rai

Il Pd è già sul piede di guerra: «Nessuna nomina di garanzia, Salvini e Di Maio vanno contro la legge e militarizzano la Rai con una spartizione senza precedenti. Tria e Conte non pervenuti. Il Pd voterà contro e farà battaglia dura con tutti i mezzi disponibili per difendere l'indipendenza dell'informazione», ha scritto su Facebook il deputato renziano Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai. Per poi aggiungere: «Foa è un fedelissimo di Salvini, mentre Salini è stato ad di La7 nel momento in cui la tv di Cairo si è trasformata in un lungo talk show filo M5s contro Renzi e il Pd. Vogliono asservire il servizio pubblico alla loro lottizzazione selvaggia».