Alessandra Mussolini lascia Forza Italia

«FORZA ITALIA AFFETTA DA UNA MALATTIA AUTOIMMUNE»

Mussolini ha lanciato poi una stoccata ai vertici azzurri: «Evidentemente i nuovi timonieri, nonostante gli errori già commessi, non hanno intenzione di cambiare». Alla riunione di giovedì 26 luglio, ha messo in chiaro, «avrei voluto dire che Forza Italia è affetta da una malattia autoimmune, cioè produce anticorpi contro se stessa andando contro la linea politica che ha sempre sostenuto: purtroppo non c'è stata la possibilità. In coerenza con i valori di sempre, continuerò comunque la mia attività politica nell'ambito del centro-destra. È andata così. Un caro saluto», ha concluso.

BERLUSCONI CONTRO IL DECRETO DIGNITÀ

Il 26 luglio il Cav aveva attaccato il decreto Dignità appellandosi a Matteo Salvini. Prevedendo al contempo la fine dell'esperienza pentaleghista. «Vi dico subito che guardando la situazione attuale e quello che sta succedendo, nel giro di alcuni mesi questo governo finirà», aveva detto B. incontrando gli esponenti di Fi a Montecitorio, «in questi mesi le cose non sono andate come avremmo voluto. Salvini non se l'è sentita di chiedere al Capo dello Stato un mandato per un governo di centrodestra e ha ritenuto più opportuno far nascere con l'M5s il governo Conte. Una scelta che noi non abbiamo mai condiviso ma sulla quale non abbiamo posto veti ancora una volta per senso di responsabilità verso l'Italia. Tuttavia siamo stati chiari: questo non è il governo scelto dagli italiani, non è il governo vincitore delle elezioni».