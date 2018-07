Il cda di Ferrovie dello Stato contro Toninelli

Il consiglio di amministrazione delle Ferrovie ha risposto al ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli che il 25 luglio fa ha licenziato via Facebook tutti i consiglieri. «In riferimento a quanto dichiarato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Cda di Ferrovie dello Stato Italiane ribadisce di essersi attenuto strettamente e diligentemente alle previsioni dello Statuto». Così si legge in una nota del cda di Ferrovie nella quale si dice che la precisazione è «a tutela della reputazione e della professionalità del Consiglio, evidenziando che ove si proseguisse in similari affermazioni lesive della dignità del Consiglio, saranno attivate le occorrenti azioni di tutela previste dalle norme vigenti».

PERCHÉ IL CDA DI FS NON HA AGGIRATO LO STATUTO

La nota prosegue affermando che «Secondo lo Statuto il CdA può far decadere l'Amministratore per l'esistenza di un rinvio a giudizio o, come in questo caso, rimettere all'Assemblea la proposta di permanenza in carica dell'Amministratore stesso, per salvaguardare il preminente interesse della Società. Pertanto il CdA non ha operato alcun aggiramento delle norme statutarie, bensì ha agito nel pieno rispetto delle stesse e delle proprie prerogative, sotto la vigilanza degli organi di controllo che assistono alle sedute consiliari».

LA DECADENZA DEL CDA ANNUNCIATA SU FACEBOOK DA TONINELLI



Lo scorso 25 luglio il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli aveva scritto sul suo profilo Facebook: «Ho appena firmato la decadenza dell'intero cda di Fs per chiudere con il passato». «Siamo il governo del cambiamento e pensiamo che non esista attività industriale soprattutto se prodotta al servizio dei cittadini che non abbia un risvolto etico. Ora la barra si sposta sui treni regionali e sui pendolari in termini di sicurezza e qualità dei loro spostamenti. E in tutto questo la "cura del Ferro" ha un ruolo fondamentale».

IL NUOVO AD DOVRÀ RISOLVERE I PROBLEMI DI TRENORD

E infatti il ministro dei trasporti il 27 luglio lo ha ribadito su Twitter: «Pendolari lombardi meritano di viaggiare su treni comodi e puntuali. E Trenord, come vedete, non li garantisce. Darò subito mandato al nuovo Ad di Fs di intervenire. Ma vi dico anche che bisogna mettere i concessionari di fronte alle loro responsabilità».