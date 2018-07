Lo stop alla Tav di Conte e lo scontro M5s-Lega

Il premier Giuseppe Conte è pronto a fermare i cantieri della Tav, la linea ad Alta velocità Torino-Lione che rischia di diventare il pomo della discordia nel governo gialloverde. La mossa accontenta il M5s, ma spiazza la Lega, da sempre favorevole al progetto. E ora l'esecutivo rischia la prima vera spaccatura su un tema caldo. Secondo Repubblica e La Stampa, il presidente del Consiglio avrebbe infine ceduto alle pressioni di Luigi Di Maio e deciso di adottare la linea pentastellata. Da Palazzo Chigi fanno notare che il dossier al momento non è giunto sul tavolo, dunque nessuna decisione è stata ancora presa e soprattutto non ci sono state valutazioni al riguardo. Il dossier è in fase istruttoria presso il ministro competente Toninelli, il quale è impegnato in una valutazione costi-benefici che poi sarà sottoposta e condivisa con il premier e con l'intero governo. Ad ogni modo la soluzione sarà in linea con quella contenuta nel contratto di governo.

SALVINI: «AVANTI CON LA TAV»

«Dal mio punto di vista sulla Tav occorre andare avanti, non tornare indietro», ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini , ospite di Radio 24, sull'ipotesi di blocco dell'opera. E aggiunge: «C'è da fare l'analisi costi-benefici: l'opera serve o no, costa di più bloccarla o proseguirà?». In un'intervista al Secolo XIX, il sottosegretario ai Trasporti della Lega Edoardo Rixi ha ribadito che «le grandi opere per noi sono fondamentali. Anche la Torino-Lione e il Terzo Valico. Ovviamente se ci sono modifiche che consentono da poter investire in altre infrastrutture, le accogliamo volentieri». Occorre «bloccare questa deriva anti-piemontese e contraria agli interessi del Nord Ovest e dell'intero Paese», ha detto il presidente della Regione, Sergio Chiamparino.

IL SONDAGGIO CHE SPAVENTA IL M5S

Tutto nasce, racconta Tommaso Ciriaco su Repubblica, da un sondaggio ultrariservato, rimbalzato dai piani alti del Movimento fin nel cuore dell'esecutivo. Sostiene che tre questioni - Tav, Ilva e Tap - sono i principali ostacoli al consenso pentastellato. Per reagire, Di Maio ha deciso di calare la ghigliottina almeno su uno dei tre nodi, in modo da scioglierlo. E la sentenza ha colpito proprio la Torino-Lione. La sfida, però, è delicatissima. Per fermare i lavori del tunnel c'è bisogno infatti di un provvedimento ad hoc in parlamento.

COSA C'È NEL CONTRATTO M5S-LEGA SULLA TAV

Dei punti del contratto di governo M5s-Lega uno dei più spinosi è sempre stato proprio quello della Tav. Se nelle prime bozze era prevalsa la linea dura della «sospensione dei lavori esecutivi», nella versione definitiva i toni si sono ammorbiditi. «Con riguardo alla Linea ad Alta Velocità Torino-Lione», è scritto nel contratto, «ci impegniamo a ridiscuterne integralmente il progetto nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia». Una soluzione che lascia aperte tutte le strade e che non ha appianato le divergenze tra i due contraenti.

QUANTO COSTA ANNULLARE LA TAV

La Tav è protetta da un accordo con la Francia ratificato dal parlamento che, secondo Palazzo Chigi e il ministero dei Trasporti, può essere stracciato attraverso una legge e un altro voto alle Camere, sempre che la maggioranza regga e la Lega non si sfili, spiega Ilario Lombardo su La Stampa. A oggi i finanziamenti sono così divisi: 40% dall’Europa, 35% a carico dell’Italia e 25% dalla Francia, nonostante il grosso della tratta internazionale sia sul loro territorio dove i lavori sono più avanzati. Dalla parte italiana siamo ancora fermi al foro pilota e secondo i ministri grillini si tratterebbe “solo” di restituire i fondi all’Europa (800 milioni di euro) senza penali. Secondo Repubblica, invece, nel governo si parte da una valutazione che oscilla tra un miliardo e un miliardo e mezzo di euro, comprensivi di penali e contenziosi legali con chi è chiamato a operare nei cantieri.

LA REAZIONE DELLA FRANCIA

«Siamo sinceramente desolati che un progetto di questa portata, al servizio dell'ecologia e dell'economia dei territori, si cancelli per delle considerazioni puramente politiche», ha detto all'Ansa Stephane Guggino, delegato generale del comitato della Transalpine, comitato della Francia che promuove la linea ad alta velocità Lione-Torino, commentando l'attuale dibattito in Italia sulla Tav. «Una cosa è certa: abbandonare il progetto costerà all'Italia tanti, tanti soldi» che dovrà rimborsare «senza nulla in cambio».