Quali sono i temi sul tavolo dell'incontro tra Trump e Conte

SUL TAVOLO DI WASHINGTON ANCHE IL DOSSIER F35

Ma non è finita, perché sul tavolo dell'incontro alla Casa Bianca c'è anche il dossier F35. Un programma targato Lockeed Martin e dunque caro a Washington. Ma che è sempre stato duramente criticato dagli M5s quando erano all'opposizione. Ora al governo, sono meno tranchant. Dopo aver sostanzialmente confermato il piano d'acquisto a inizio luglio in una intervista a Defense News e ammorbidito i toni una manciata di giorni dopo, la ministra della Difesa Elisabetta Trenta il 26 luglio alle Camere ha espresso «perplessità persistenti» sui super-caccia, rimandando tuttavia decisioni al termine di valutazioni approfondite affidate agli uffici tecnici.

IL CAPITOLO NATO E MISSIONI ALL'ESTERO

Naturalmente la partita F35 va considerata nell'ambito più complessivo del rapporto Italia-Usa sul piano militare. E ci sono diversi possibili nodi da sciogliere tra Roma e Washington. A partire dall'impegno per la Nato. Trump nel vertice di Bruxelles ha chiesto agli alleati di aumentare al 4% del Pil le spese militari. Un traguardo lontanissimo per l'Italia, tanto che Trenta ha raccontato di «sorrisi» con i colleghi degli altri Paesi dopo le parole del leader americano. Ci sono poi le missioni in Afghanistan e in Iraq che nel corso dell'anno saranno ridimensionate per rafforzare l'impegno nel Mediterraneo (Libia in primis), ma occorrerà sempre tener conto della posizione Usa al riguardo. E inoltre il Muos, il sistema di comunicazioni satellitari americano sul territorio di Niscemi (Caltanissetta), fortemente osteggiato dalla popolazione locale e anche dal Movimento 5 stelle. Difficile, comunque, immaginare un'uscita dal programma per l'acquisto di 90 F35, per un costo effettivo stimato dall'osservatorio Milex in 50 miliardi di dollari (comprese le spese per l'operatività). Attualmente sono 10 i cacciabombardieri già consegnati alle forze armate italiane: nove all'Aeronautica Militare e uno alla Marina. I primi cinque operano presso il 32/o Stormo di Amendola (Foggia) e sono stati già integrati nel dispositivo della difesa aerea nazionale. Gli acquisti futuri sono scadenzati dagli accordi stipulati con l'azienda che ha sede negli Usa. E che il ministro Trenta ha deciso di 'congelare' in attesa di approfondimenti disposti.