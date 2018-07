Perché la nomina di Marcello Foa in Rai è a rischio

FORZA ITALIA VERSO IL NO (MA CON RISERVA)

E al momento tale sarebbe l'orientamento del partito di Silvio Berlusconi che già aveva dato battaglia per evitare l'arrivo di Giovanna Bianchi Clerici, anche lei vicina alla Lega. Pollice verso che Fi conferma con Foa sia per il metodo con cui sarebbe stato scelto sia perché non corrisponderebbe alla figura condivisa nel centrodestra che gli azzurri avevano in mente. «Non siamo stati parte della decisione, siamo stati informati soltanto a cose fatte», ha spiegato il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani ai giornalisti. «Le nomine dovranno essere votate dalla commissione di Vigilanza. Se ci sarà una maggioranza, la proposta del governo passerà. Se non ci sarà si troveranno altre soluzioni. Noi le stiamo esaminando perché non siamo stati parte della decisione. Vedremo il da farsi. Mercoledì prenderemo le nostre decisioni», ha ribadito nel suo ragionamento. Dura anche Mariastella Gelmini, capogruppo azzurra alla Camera. «La maggioranza, prima di proporre un suo nome per la presidenza della Rai, avrebbe dovuto avviare un'istruttoria tra i gruppi parlamentari presenti in commissione di Vigilanza Rai e solo dopo esprimere un candidato di sintesi, in grado di avere il voto dei 2/3 dei componenti, necessari per concludere l'iter. Proponendo Foa al buio, il governo ha utilizzato un metodo sbagliato. Forza Italia farà un'attenta riflessione, ma al momento il nostro voto è 'no'».

MULÈ: «LA SCELTA PRETENDEVA CONDIVISIONE»

Giorgio Mulè, deputato azzurro e portavoce dei gruppi parlamentari di Forza Italia ha aggiunto: «Il governo ha inteso sottoporre alla Vigilanza un candidato che per le posizioni espresse e i giudizi anche su importanti figure istituzionali come il presidente della Repubblica ha incontrato immediatamente il "no" di Pd e Leu. Nessuno pensa che esista una figura che raccolga il 100% dei consensi, ma il momento dell'informazione che viviamo pretendeva la più ampia condivisione». Il nome di Foa, ha confermato, «non la avrà ed è una certezza e questo contraddice lo spirito della nomina». A Foa, ha proseguito il deputato forzista, «è stato fatto credere che la sua indicazione corrispondesse automaticamente alla nomina a presidente. Basta leggere le sue dichiarazioni e questo dimostra ancora di più come la maggioranza non abbia tenuto in nessun conto il ruolo dell'opposizione».

LA STRATEGIA ATTENDISTA IN VISTA DELLE ALTRE NOMINE RAI

Ma quella di Fi sarebbe, in realtà, una linea attendista. Non ci sarebbe una netta chiusura ma piuttosto uno "stand by" anche per capire e valutare fino a che punto - si ragiona in ambienti parlamentari - si potrà alzare la posta con Matteo Salvini per ottenere contropartite in tema di nomine all'interno dell'azienda. Una partita tutta da giocare anche nella maggioranza con il successivo arrivo dei nuovi direttori e vicedirettori di rete e delle testate giornalistiche. Luigi Di Maio incassa con soddisfazione l'ad Fabrizio Salini (leggi il profilo) e conferma il suo sostegno a Marcello Foa («è un giornalista con la schiena dritta», scrive su Fb).