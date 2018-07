La polemica tra Grillo e Cassese sulla democrazia e l'idraulico

«Scandalosa è l'ignoranza di certi istruiti stupidi». È particolarmente dura la replica di Beppe Grillo al presidente emerito della Corte costituzionale Sabino Cassese, che è intervenuto sul tema del superamento della democrazia attraverso un articolo pubblicato dal Corriere della Sera. Cassese ha chiesto retoricamente al cofondatore del M5s se fosse disponibile a scegliere l'idraulico con il sorteggio, così come ha detto di voler fare con i membri di una delle due Camere (leggi anche: Perché per Grillo la democrazia è superata). Grillo ha risposto con un video postato su Facebook, in cui ha sostenuto che «le assemblee di persone sorteggiate a caso sono un movimento che si sta sviluppando in tutto il mondo, non capisco quale sia l'agitazione che abbiamo suscitato in certi parrucconi del nostro sistema informativo. Non è l'idraulico, non vogliamo eleggere l'idraulico, che ha una sua funzione importantissima e su cui si fa ironia in certi giornali».