Ilva, il sindaco di Taranto diserta il tavolo del governo

Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha annunciato di non volere partecipare all'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico convocato da Luigi Di Maio per parlare della questione Ilva. Secondo il primo cittadino della città pugliese il vicepremier pentastellato sarebbe reo di avere coinvolto e invitato al tavolo della trattativa «una serie di sigle pseudo associative e comitati, tra cui quelle delle aggressioni in Prefettura nel giorno dell'ultimo tragico incidente nello stabilimento». Ma Melucci non si è limitato a questo, parlando di «dilettantismo spaccone che il ministro Di Maio ci spaccerà per trasparenza e democrazia, ma è solo una sceneggiatura ben congegnata per coprire il vuoto di proposte e di coraggio».

Caso Ilva, Di Maio replica a Melucci

Non si è fatta attendere la replica di Luigi Di Maio. «Al tavolo di lunedì 30 luglio sull'Ilva è stato convocato anche il sindaco Melucci perché Arcelor Mittal ha chiesto di poter illustrare a tutti gli stakeholder le proprie proposte. Per me hanno diritto a partecipare tutte le rappresentanze dei cittadini coinvolti, incluse le associazioni e i comitati che in questi anni hanno svolto un ruolo essenziale. Ed è per questo che li ho invitati», ha spiegato il ministro del Lavoro. Che poi ha aggiunto: «Da ministro accetto le critiche e l'assenza dei sindaci, ma ne trarrò le dovute conseguenze. È finita l’epoca delle riunioni che escludono i cittadini da qualsiasi tipo di discussione. Il nostro metodo è un altro. Fa rima con partecipazione e trasparenza. Gli altri metodi, sbagliati, e i vecchi schemi mentali ci hanno portato dove siamo oggi e non ripeteremo gli errori di chi ci ha preceduto».