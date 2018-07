L'autunno caldo che attende Tria, stretto nella morsa M5s-Lega

La data del voto in Ue è ancora lontana. Ma si risente una certa propensione nonostante tutto, anche in Italia, per l’euro rispetto al ritorno alle monete nazionali. Arrivano dal Regno Unito notizie di una Brexit sempre più complicata ingestibile e penalizzante per l’economia. C’è un senso di sbandamento in un’Europa che perde o potrebbe perdere la tradizionale forte alleanza con gli Stati Uniti neonazionalisti. Tutto questo non aiuta una vittoria dei nostri nazionalisti. Steve Bannon si piazzerà a Bruxelles per spiegare agli elettori europei come sarà fantastico affossare la Ue in nome dei nazionalismi? E siamo sicuri che a molti elettori italiani, per pensare al nostro orticello, ispiri fiducia un nazionalista americano che invita a disfarsi dell’Unione e quindi di un potente partner/rivale della sua America? Soprattutto se molti avranno lasciato sul campo in autunno una fetta consistente dei loro risparmi in nome del “nuovo che avanza” e grazie a una legge di Bilancio “coraggiosa” per alcuni, ma folle e velleitaria per molti altri.