Il fascismo secondo Di Battista

Rovescia la storia, il significato che Alessandro Di Battista dà alla parola fascismo. Reagendo alle polemiche sulla nomina di Marcello Foa alla presidenza Rai, scrive su Facebook: «Che cos’è il fascismo ai giorni nostri? Andare in camicia nera per ricordare un regime - grazie a Dio - morto e sepolto? Pronunciare frasi senza senso su fantomatiche “pacchie finite” per provocare i giornali che puntualmente ci cascano? Ma per favore! Oggi il fascismo è l’omologazione al pensiero dominante, è il primato della finanza sulla politica, dei mercati sulla carne e sul sangue delle persone. Oggi fascista è colui che bastona mediaticamente coloro che non sono allineati al pensiero delle élite».

«IL SISTEMA MEDIATICO DALLA PARTE DELL'ESTABLISHMENT»

E ancora: «Un intero sistema mediatico sempre dalla parte dell’establishment sta tremando e farà di tutto affinché Foa non diventi Presidente della Rai. Questi servi del potere finanziario accusano di complottismo ogni cittadino dotato di libero pensiero (giusto o sbagliato che sia) ma sono loro gli artefici del complotto più pericoloso: quello relativo alla manipolazione delle masse. Esattamente ciò che non dovrebbe fare la televisione pubblica e che, sono sicuro, non farà con Foa Presidente, un uomo che ama la libertà. Ed è questo che fa paura ai fascisti di oggi i quali non necessitano di olio di ricino, gli basta l’inchiostro menzognero dei loro articoli, un inchiostro ormai difficilmente distinguibile dalla loro bile». È il paradosso del pensiero unico (con le sue varianti di pensiero dominante o pensiero delle élite): a denunciarne l'oppressione sono gli stessi che, stando ai sondaggi, esprimono attualmente le posizioni maggioritarie in Italia.