Fondazioni e associazioni: la rete del governo Conte

Se i partiti tradizionali arrancano, anche economicamente (leggi anche: il bilancio della Lega e i milioni andati in fumo), fondazioni, associazioni e think tank continuano a fiorire. E si confermano le vie maestre per fare carriera e per stringere alleanze che vanno oltre le casacche indossate nelle Aule. Questa sorta di strutture parallele spesso nate nel nome della ricerca in realtà sono utilizzate per raccogliere fondi, organizzare eventi e aggregare la base elettorale. Openpolis dal 2015 a oggi ne ha censite bel 121 di cui 101 ancora attive con un sito web. Oltre il 52% delle realtà nasce o come corrente di partito o come progetto di aggregazione politica.

I TEMPI DI VEDRÒ E DELLA RENZIANA OPEN

Nel 2013, per esempio, l'arrivo al governo di Enrico Letta coincise con una sfornata di ministri provenienti dalla fondazione VeDrò (dallo stesso premier ad Angelino Alfano, da Maurizio Lupi a Nunzia dDe Girolamo e Andrea Orlando). L'avvento del renzismo portò invece in auge la fondazione Open. Come si legge ancora nel sito, il «consiglio direttivo della fondazione, in carica fino all’approvazione del bilancio esercizio 2017, è composto da: Alberto Bianchi (presidente), Maria Elena Boschi (Segretario generale), Marco Carrai e Luca Lotti». Sempre in area dem c'è poi la fondazione Eyu, del tesoriere dem Francesco Bonifazi.

LE FONDAZIONI DELL'ETÀ PENTALEGHISTA

Ora il vento della politica è cambiato. Ma il cosiddetto governo del cambiamento pentaleghista non ha invertito la tendenza, anzi. E dire che nel 2016 l'attuale ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli sentenziava: «Le fondazioni sono le cassette di sicurezza dei partiti, attraverso cui far transitare flussi di denaro incontrollabile». Il M5s sempre al tempo proponeva «di indicare in chiaro il collegamento fondazione-partito, applicare le regole di trasparenza sul finanziamento ai partiti anche alle relative fondazioni e, infine, impedire a enti, aziende e società partecipate da enti pubblici, concessionari pubblici o titolari di appalti pubblici di finanziare le fondazioni politiche». Subito dopo nacquero Rousseau e la Gianroberto Casaleggio.