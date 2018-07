Solo una destra costituzionale può sconfiggere Salvini

Salvini ha raschiato il fondo del barile per sorprenderci. Vuole creare il personaggio odiato dalla sinistra e dai “buonisti” per diventare il leader assoluto della nuova destra radicale, xenofoba e simpatizzante del fascismo. Inseguirlo è una inutile perdita di tempo. Creare attorno a lui un muro di indignazione è invece una necessità. Chi lo appoggia nella società, anche le singole persone, deve sentire fisicamente che suscita disprezzo e orrore. Oggi i suoi simpatizzanti si moltiplicano perché molti credono che sarà l’uomo della vittoria contro tutto ciò che è di sinistra. Deve diventare, invece, l’uomo impresentabile per definizione. I suoi ammiratori devono vergognarsi di dire che sono con lui. Serve non solo una mobilitazione politica, ma soprattutto una mobilitazione individuale di centinaia di formichine che deve essere sorretta da associazioni, sindacati e partiti. Chi contrasterà anche singolarmente e dappertutto il seguace leghista deve sapere che è protetto da un rete di buonisti agguerriti. Questo, assieme alle azioni positive e “alla rovescia”, accogliere migranti sui porti per esempio e prepararsi per l’autunno sindacale, sono i primi passi per ricostruire una opposizione.

LA SINISTRA NON SPERI IN UNA CRISI TRA SALVINI E DI MAIO

Quale sarà il partito e il leader si vedrà dopo. Questa volta si deve partire dal basso. Non c’è alcun leader che può mobilitare l’opposizione. Né vale la pena di inseguire il sogno che il M5s si spacchi. Io ho seguito, e i lettori sanno con quanta reticenza, i ragionamenti di chi vede in quel movimento un coagulo di forze di sinistra che alla lunga può non reggere l’invadenza radicale di destra di Salvini. Non c’è traccia però, nella cronaca politica e nei sondaggi, di una crisi nel mondo grillino. È un mondo, abitato da ex di sinistra e da altri, che accetterebbe tutto dai nuovi per odio verso il passato. La vera possibilità di riportarli a casa non sta nella crisi Salvini-Di Maio, che pure potrebbe avvenire, ma nel sorgere di una alternativa “rivoluzionaria” di sinistra, nelle condizioni attuali, assolutamente pacifica. Scrivo nelle "condizioni attuali" perché di Salvini non mi fido e nel bagaglio di esperienze della Lega ci sono formazioni di tipo militare come le ronde.