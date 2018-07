La nuova maglietta di Salvini che piace all'estrema destra

La t-shirt fa parte di una linea di vestiti a listino su siti come Blackbrain.it, Supportersboutique.nl e Rascal.de, negozi particolarmente ben forniti in abbigliamento per ultrà di estrema destra di tutta Europa - come si intuisce facilmente facendo un giro sui diversi portali, quando ci si imbatte in pagine come questa o questa. Blackbrain.it ha uno store a Verona, in Corso Milano 83. Su Facebook ha postato il 2 luglio una foto di Salvini con in mano la maglietta «Offence best defence» accompagnata dal commento «onorati di essere con lui». Fondatore dell'attività, nel 2002, è Francesco Guglielmo Mancini, veronese, militante vicino al Veneto Fronte Skinhead. Contattato per informazioni, il negozio non ha fornito risposte.